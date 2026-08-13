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7 वर्षीय मासूम का कथित यौन उत्पीड़न और हत्या का मामला, हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटा, सजा रद्द

7 वर्षीय मासूम का कथित यौन उत्पीड़न और हत्या का मामला ( PHOTO- ETV Bharat )