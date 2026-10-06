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रामनगर छात्रसंघ चुनाव अध्यक्ष पद के वोटों की होगी रिकाउंटिंग, जानें हाईकोर्ट ने क्यों दिया निर्देश

रामनगर डिग्री कॉलेज में नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के छात्र संघ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी याचिकाकर्ता सूरज रावत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि, 29 सितंबर को मतदान के बाद हुई मतगणना में उनके पक्ष में दिए गए कई मतों को अवैध घोषित किया गया. जिसकी शिकायत उन्होंने उसी समय 'शिकायत निवारण प्रकोष्ठ' के समक्ष की.

लेकिन उनकी शिकायत का प्रकोष्ठ ने संज्ञान नहीं लिया और निर्दलीय प्रत्याशी नीरज कंडारी को 5 मतों से विजयी घोषित कर दिया गया. नीरज कंडारी को 738 और याचिकाकर्ता सूरज रावत को 733 मत मिले. जबकि अखिल भारती विद्यार्थी परिषद (ABVP) प्रत्याशी विशाखा चौहान को 383 मत मिले. मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अध्यक्ष पद के मतों की रिकाउंटिंग के निर्देश दिए हैं.