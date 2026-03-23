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महिला उत्पीड़न के आरोपी नेता को हाईकोर्ट का आदेश, 3 दिन के अंदर पीड़िता से शादी की समस्या का समाधान करें

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा जिले के भतरौंजखान थाने में एक स्थानीय नेता पर महिला उत्पीड़न के गंभीर आरोप और उसके बाद महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी के द्वारा उसे निरस्त करने के मामले पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने मौखिक आदेश पारित कर आरोपी से कहा है कि तीन दिन के भीतर पीड़िता से मिलकर शादी की समस्या का समाधान निकालें.

नेता को पीड़ित से मिलकर शादी का मसला सुलझाने का आदेश: कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 27 मार्च की तिथि नियत की है. आज सोमवार को हुई सुनवाई पर याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि उनकी गिरफ्तारी पर उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को निरस्त किया जाए. लेकिन कोर्ट ने मामले को गम्भीर पाते हुए उनसे मौखिक तौर पर कहा कि 27 मार्च तक आप पीड़िता से मुलाकात कर इस मामले को सुलझाने की कोशिश करें.

ये है महिला उत्पीड़न का पूरा मामला: मामले के अनुसार अल्मोड़ा जिले के थाना भतरौंजखान में एक महिला ने एक स्थानीय नेता पर 09 वर्ष तक शादी का झूठा झांसा देकर उत्पीड़न करने का गंभीर आरोप लगाया था. शिकायत पर पुलिस ने जालसाजी, ठगी और एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया. सरकारी कार्यालय में कार्यरत महिला ने अपनी तहरीर में बताया है कि आरोपी स्वयं एक पार्टी से जुड़ा हुआ है. महिला के अनुसार करीब 09 वर्ष पहले अल्मोड़ा के चितई गोल्ज्यू मंदिर में आरोपी विवाह की रस्म निभाने के लिए उसे ले गया, लेकिन विवाह नहीं किया. बाद में बहाने कहते-करते शादी टाल दी.