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PWD रिटायर्ड इंजीनियर की आय से अधिक संपत्ति का मामला, HC के सरकार और विजिलेंस को कड़े निर्देश, जानें पूरा मामला

नैनीताल HC ने रिटायर्ड PWD इंजीनियर के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति के आरोप वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की.

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PWD के रिटायर्ड इंजीनियर की आय से अधिक संपत्ति का मामला (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 10, 2026 at 8:58 PM IST

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नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने देहरादून में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के सेवानिवृत्त इंजीनियर और उनके परिवार पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने राज्य सरकार और सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) को जवाब दाखिल करने के सख्त निर्देश दिए हैं. पीठ ने सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि, आखिर किस आधार पर शिकायतकर्ता की अर्जी निरस्त की गई और मामले में गहन जांच क्यों नहीं शुरू की गई.

​यह मामला देहरादून निवासी जितेंद्र सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका से संबंधित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सेवानिवृत्त इंजीनियर ने अपने कार्यकाल के दौरान और सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद अपने व परिजनों के नाम पर बेहिसाब संपत्ति खरीदी. याचिकाकर्ता का दावा है कि जब उन्होंने इस भ्रष्टाचार की शिकायत विजिलेंस से की, तो विभाग ने वर्ष 2024 में बिना कोई निष्पक्ष जांच किए शिकायत को दुर्भावनापूर्ण बताकर खारिज कर दिया. याचिका में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपी के खिलाफ निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की गई है.

​दूसरी ओर, सतर्कता विभाग ने सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी को यह कहते हुए देने से इनकार कर दिया था कि विजिलेंस एक इंटेलिजेंस/सूचना एजेंसी की श्रेणी में आती है और वह आरटीआई अधिनियम की बाध्यता से बाहर है. अदालत ने इस रवैये पर कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार से पूछा है कि जांच से इनकार करने का ठोस कानूनी आधार क्या था? मामले की अगली सुनवाई के लिए संबंधित पक्षों को अपना स्पष्टीकरण अदालत के समक्ष पेश करना होगा.

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