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उत्तराखंड: दो पालिकाओं में चुनाव की मतगणना पर हाईकोर्ट की अगले आदेशों तक रोक, 22 सितंबर को होना है मतदान

नैनीताल HC ने किच्छा और सिरौली कलां नगर पालिका चुनाव की मतगणना अगले आदेश तक टाल दी है. 22 सितंबर को मतदान होना है.

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दो पालिकाओं में चुनाव की मतगणना पर हाईकोर्ट की अगले आदेशों तक रोक (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 21, 2026 at 6:03 PM IST

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नैनीताल: उधम सिंह नगर के किच्छा नगर पालिका और सिरौली कलां नगर पालिका चुनाव कराने से जुड़े मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य चुनाव आयोग ने कोर्ट को अवगत कराया कि दोनों नगर पालिकाओं में 22 सितंबर को मतदान कराए जाने को लेकर आयोग नें अधिसूचना जारी कर दी है. जबकि मतदान के बाद होने वाली मतगणना को अग्रिम आदेशों तक स्थगित रखा गया है. चुनाव आयोग की अधिसूचना के बाद हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई हेतु 5 अक्टूबर की तिथि नियत की है.

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ती राकेश थपलियाल की एकल पीठ में हुई. सुनवाई पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि मामले में कोर्ट कई समय से सुनवाई कर रही है. लेकिन सरकार दोनों नगर पालिका क्षेत्र में चुनाव नहीं करा रही है. जबकि अन्य जगह चुनाव हुए एक साल होने वाला है. उनके नगर के समस्त विकास कार्य रूके हुए हैं. आम जनता के नगर पालिका से जुड़े कार्य रूके हुए हैं. राज्य सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है.

मामले के मुताबिक, किच्छा निवासी नईमुल हुसैन समेत कई अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि, सरकार ने प्रदेश की 43 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पदों के लिए प्रस्तावित आरक्षण की अधिसूचना जारी कर आम जनता से आपत्तियां मांगी थीं. लेकिन इसमें किच्छा नगर पालिका अध्यक्ष पद के आरक्षण का उल्लेख नहीं किया गया था.

याचिका में कहा गया था कि, सरकार किच्छा में नगर पालिका चुनाव टालना चाहती है. याचिका में यह भी कहा गया कि, आरक्षण आवंटन नियमावली के तहत अध्यक्ष पदों की कुल संख्या के आधार पर रोस्टर तैयार किया जाना चाहिए, जबकि सरकार ने 43 पालिका अध्यक्ष पदों के आधार पर ही रोस्टर तय किया.

याचिकाकर्ता के मुताबिक, पूर्व में सरकार ने किच्छा नगर पालिका के कुछ वार्डों और गांवों को पालिका में शामिल किया था, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी. बाद में सरकार ने इन क्षेत्रों को दोबारा नगर पालिका में शामिल किया. इसके बाद चुनाव को लेकर विवाद सामने आया. कोर्ट के पूर्व आदेश के बाद किच्छा नगर पालिका के अध्यक्ष पद का आरक्षण भी तय कर दिया गया, लेकिन चुनाव नहीं कराया गया.

याचिका निस्तारित: ​उत्तराखंड हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने जिला सहकारी बैंक, अल्मोड़ा की प्रबंध समिति के गठन के लिए चल रही चुनाव प्रक्रिया के संबंध में दायर याचिका का निस्तारण कर दिया है. ताम्र उद्योग सहकारी समिति, अल्मोड़ा की प्रतिनिधि कंचन टम्टा द्वारा दायर इस याचिका में मांग की गई थी कि उन्होंने कुछ उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों के खिलाफ 5 सितंबर 2026 को आपत्तियां दाखिल की थीं, जिन पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया. याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से गुहार लगाई थी कि चुनाव प्रक्रिया में आगे कोई भी कदम उठाने से पहले उनकी आपत्तियों का नियमानुसार न्यायसंगत निस्तारण किया जाए.

​मामले के मुताबिक, राज्य सरकार के अधिवक्ता ने अदालत को अवगत कराया कि अतिवृष्टि और प्राकृतिक आपदा के कारण चुनाव प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था, जिसे 16 सितंबर 2026 को पुनः अधिसूचित किया गया. सहकारिता निर्वाचन न्यायाधिकरण द्वारा जारी नए कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन पत्रों पर आपत्तियों का निस्तारण 21 सितंबर 2026 को किया जाना तय हुआ है.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने निर्वाचन अधिकारी को निर्देश जारी करते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया. पीठ ने कहा कि, याचिकाकर्ता द्वारा उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों पर दर्ज कराई गई आपत्तियों पर विचार कर आगे की कार्रवाई से पहले कानून के तहत उचित आदेश पारित किया जाएं.

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