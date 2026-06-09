ETV Bharat / state

HC से सहायता प्राप्त कॉलेजों के प्रवक्ताओं को बड़ी राहत, सरकार को ब्याज के साथ बकाया राशि देने के निर्देश

HC से सहायता प्राप्त कॉलेजों के प्रवक्ताओं को बड़ी राहत ( PHOTO- ETV Bharat )