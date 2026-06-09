HC से सहायता प्राप्त कॉलेजों के प्रवक्ताओं को बड़ी राहत, सरकार को ब्याज के साथ बकाया राशि देने के निर्देश
नैनीताल HC ने सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के प्रवक्ताओं का चयन और प्रमोशन मामले पर राहत दी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 9, 2026 at 8:03 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा सहायता प्राप्त कॉलेजों के हिंदी, इतिहास और कला विषय के प्रवक्ताओं को दस वर्ष की संतोषजनक सेवा करने के बाद भी चयन/पदोन्नति का वेतनमान नहीं दिए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की.
मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने उनकी याचिका को निस्तारित करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि उनकी नियुक्ति की तिथि से उनकी सेवाओं को जोड़ते हुए आज से आठ सप्ताह के भीतर उनका बकाया समेत चयन ग्रेड/पे स्केल निर्धारित करें और बकाया राशि पर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज समेत भुगतान करें. निर्धारित अवधि के भीतर अगर भुगतान नहीं किया जाता है तो 18 प्रतिशत ब्याज के हिसाब से भुगतान पाने के हकदार होंगे.
मामले के अनुसार, राजेश कुमार वर्मा सहित अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि वे सहायता प्राप्त कॉलेजों में हिंदी, इतिहास और कला विषय के प्रवक्ता हैं. उनके द्वारा दस वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली गई है. लेकिन उन्हें अभी भी चयन/ पदोन्नति वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा है. जबकि वे चयन वेतमान ग्रेड पे स्केल पाने के हकदार हैं.
सरकार द्वारा 4 मार्च 2014 के शासनादेश में स्पष्ट किया है कि दस वर्ष की निरंतर संतोषजनक सेवा करने के बाद चयन ग्रेड और 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा करने पर पदोन्नति वेतनमान पाने के हकदार होंगे. लेकिन अभी तक उन्हें इसका लाभ नहीं दिया गया है. जबकि उच्च न्यायालय ने 2015 और 2018 उनके हक में फैसला दिया था. लेकिन सरकार ने उसका अनुपालन नहीं किया. याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की है कि उन्हें चयन वेतनमान और पदोन्नति के समस्त लाभ दिलाए जाने के निर्देश सरकार को दिए जाएं.
जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश पर रोक: एक अन्य मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्नातक में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं होने के कारण जिला शिक्षा अधिकारी हरिद्वार के द्वारा हरिद्वार में सहायक अधयापक ऊर्दू शिक्षक की सेवा समाप्ति के आदेश को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने जिला शिक्षा अधिकारी हरिद्वार के सेवा समाप्ति के आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार से 6 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है.
मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी अनीश अहमद सिद्धकी ने याचिका दायर कर कहा है कि उनकी नियुक्ति हरिद्वार में सहायक अध्यापक उर्दू के रूप में 23 मई 2022 को हुई. उनके पास कला वर्ग में स्नातक और बीएड डिग्री थी. उनके स्नातक में 41 प्रतिशत अंक थे. जिला शिक्षा अधिकारी हरिद्वार ने 25 अप्रैल 2026 को उनकी सेवा इस आधार पर समाप्त कर दी कि उनके स्नातक में 45 प्रतिशत अंक नहीं है.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि एनसीईटी की नियमावली 13 नवम्बर 2018 के अनुसार वे उम्मीदवार जिन्होंने 29 जुलाई 2011 से पहले बीएड किया है, उनपर स्नातक में 45 प्रतिशत अंक होने का प्रावधान लागू नहीं होता है. यहां याचिकाकर्ता ने स्नातक 2005 में और बीएड 2008 में किया है. इसलिए उनकी सेवा समाप्ति के आदेश नियम विरुद्ध है. लिहाजा उन्हें बहाल किया जाए. सरकार की तरफ से कहा गया कि उनके पास स्नातक में उर्दू मुख्य विषय नहीं था. इसलिए उनकी सेवा समाप्ति का आदेश वैध है. कोर्ट ने सरकार के इस तथ्य को नकार कर जिला शिक्षा अधिकारी हरिद्वार के आदेश पर रोक लगा दी है. साथ में सरकार से छः सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है.
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