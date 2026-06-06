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भूमि सौदा करोड़ों की कथित धोखाधड़ी मामला, हाईकोर्ट ने FIR निरस्त करने वाले याचिका की खारिज, लगाया ₹2.5 लाख का जुर्माना

नैनीताल HC ने करोड़ों के कथित लैंड डील फ्रॉड केस में FIR रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज की.

LAND DEAL FRAUD CASE
हाईकोर्ट ने FIR निरस्त करने वाले याचिका की खारिज (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 6, 2026 at 8:58 PM IST

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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के पुरकुल क्षेत्र की भूमि से जुड़े बहुचर्चित करोड़ों रुपए के कथित धोखाधड़ी प्रकरण में बड़ी राहत देने से इनकार करते हुए एफआईआर निरस्त करने की मांग वाली दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है. न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय के समक्ष सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा नहीं किया और उनका रवैया भ्रामक प्रतीत होता है. अदालत ने दोनों याचिकाओं को निराधार मानते हुए लागत समेत खारिज कर दिया.

मामला विक्रम सिंह राणा द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें हरिश यादव, राजकुमार यादव, नीरजा सिंह समेत अन्य लोगों पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप लगाए गए हैं. शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसे 25 बीघा भूमि उपलब्ध कराने का आश्वासन देकर लगभग 19 करोड़ रुपये का निवेश कराया गया, लेकिन न तो भूमि का बैनामा किया गया और न ही धनराशि वापस की गई.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से दावा किया गया कि विवाद पूरी तरह दीवानी प्रकृति का है और एफआईआर में किसी संज्ञेय (गंभीर) अपराध का खुलासा नहीं होता. वहीं शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत बैंक खातों के विवरण, भुगतान का ब्यौरा और अन्य दस्तावेजों के आधार पर यह कहा गया कि बड़ी रकम विभिन्न कंपनियों और संबंधित व्यक्तियों को दी गई थी. राज्य सरकार ने भी अदालत को बताया कि प्रारंभिक जांच में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं और जांच अभी जारी है.

अदालत ने अपने आदेश में विशेष रूप से इस तथ्य पर टिप्पणी की कि याचिकाकर्ताओं ने एफआईआर दर्ज होने के बाद सत्र न्यायालय में लंबित अग्रिम जमानत याचिका की जानकारी हाईकोर्ट से छिपाई. न्यायालय ने कहा कि, अंतरिम संरक्षण प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाना न्यायिक प्रक्रिया के साथ पारदर्शिता के सिद्धांत के विपरीत है. अदालत ने माना कि अंतरिम आदेश गलत प्रस्तुतीकरण के आधार पर प्राप्त किया गया था.

हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि, याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कई विरोधाभासी दावे सामने आए. एक ओर यह कहा गया कि कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई, जबकि दूसरी ओर यह तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता को बिक्री विलेखों के माध्यम से पूरा पैसा मिल चुका है. न्यायालय ने कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री, बैंक खातों के विवरण और पक्षकारों के बयानों से प्रथमदृष्टया यह प्रतीत होता है कि मामले में गंभीर वित्तीय लेन-देन हुए हैं, जिनकी जांच आवश्यक है.

अदालत ने यह भी माना कि शिकायतकर्ता को कंपनी का नामित प्रतिनिधि दिखाकर 6.25 करोड़ रुपए के बदले शेयर हस्तांतरण से जुड़े दस्तावेजों में हेरफेर के आरोपों की जांच होना आवश्यक है. ऐसे में इस चरण पर एफआईआर को रद्द करना उचित नहीं होगा. न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ताओं का आचरण उन्हें किसी भी प्रकार की राहत पाने का अधिकारी नहीं बनाता.

इन टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने दोनों रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए क्रिमनलन रिट संख्या 1530/2025 में 2 लाख रुपए और क्रिमनल रिट संख्या 1432/2025 में 50 हजार रुपए की लागत अधिवक्ता कल्याण कोष में एक माह के भीतर जमा करने का निर्देश दिया. साथ ही पूर्व में दिए गए सभी अंतरिम आदेश भी निरस्त कर दिए गए.

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