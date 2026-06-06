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भूमि सौदा करोड़ों की कथित धोखाधड़ी मामला, हाईकोर्ट ने FIR निरस्त करने वाले याचिका की खारिज, लगाया ₹2.5 लाख का जुर्माना

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के पुरकुल क्षेत्र की भूमि से जुड़े बहुचर्चित करोड़ों रुपए के कथित धोखाधड़ी प्रकरण में बड़ी राहत देने से इनकार करते हुए एफआईआर निरस्त करने की मांग वाली दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है. न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय के समक्ष सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा नहीं किया और उनका रवैया भ्रामक प्रतीत होता है. अदालत ने दोनों याचिकाओं को निराधार मानते हुए लागत समेत खारिज कर दिया.

मामला विक्रम सिंह राणा द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें हरिश यादव, राजकुमार यादव, नीरजा सिंह समेत अन्य लोगों पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप लगाए गए हैं. शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसे 25 बीघा भूमि उपलब्ध कराने का आश्वासन देकर लगभग 19 करोड़ रुपये का निवेश कराया गया, लेकिन न तो भूमि का बैनामा किया गया और न ही धनराशि वापस की गई.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से दावा किया गया कि विवाद पूरी तरह दीवानी प्रकृति का है और एफआईआर में किसी संज्ञेय (गंभीर) अपराध का खुलासा नहीं होता. वहीं शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत बैंक खातों के विवरण, भुगतान का ब्यौरा और अन्य दस्तावेजों के आधार पर यह कहा गया कि बड़ी रकम विभिन्न कंपनियों और संबंधित व्यक्तियों को दी गई थी. राज्य सरकार ने भी अदालत को बताया कि प्रारंभिक जांच में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं और जांच अभी जारी है.

अदालत ने अपने आदेश में विशेष रूप से इस तथ्य पर टिप्पणी की कि याचिकाकर्ताओं ने एफआईआर दर्ज होने के बाद सत्र न्यायालय में लंबित अग्रिम जमानत याचिका की जानकारी हाईकोर्ट से छिपाई. न्यायालय ने कहा कि, अंतरिम संरक्षण प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाना न्यायिक प्रक्रिया के साथ पारदर्शिता के सिद्धांत के विपरीत है. अदालत ने माना कि अंतरिम आदेश गलत प्रस्तुतीकरण के आधार पर प्राप्त किया गया था.