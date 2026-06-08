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नरेंद्र नगर पालिका चुनाव, उम्मीदवार राजेंद्र सिंह गुसाईं को हाईकोर्ट से झटका, याचिका निस्तारित

उम्मीदवार राजेंद्र सिंह गुसाईं को हाईकोर्ट से झटका ( PHOTO- ETV Bharat )