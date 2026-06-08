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नरेंद्र नगर पालिका चुनाव, उम्मीदवार राजेंद्र सिंह गुसाईं को हाईकोर्ट से झटका, याचिका निस्तारित

नैनीताल हाईकोर्ट ने नरेंद्र नगर नगरपालिका के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह गुसाईं की याचिका खारिज करते हुए निस्तारित की.

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उम्मीदवार राजेंद्र सिंह गुसाईं को हाईकोर्ट से झटका (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 8, 2026 at 5:01 PM IST

3 Min Read
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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में टिहरी गढ़वाल के नरेंद्र नगर नगरपालिका के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह गुसाईं का नामांकन रद्द करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट की खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद राजेंद्र सिंह को कोई राहत नहीं देते हुए उनकी याचिका को खारिज करते हुए निस्तारित कर दिया. कोर्ट ने रिकॉर्ड का अवलोकन करते हुए पाया कि उनका नामांकन सभी तथ्यों का अवलोकन करने के बाद चुनाव आयोग ने निरस्त किया है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई.

सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता संजय भट्ट द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा नामांकन पत्र में गलत तथ्य पेश किए गए. उनके पास लाभ का पद है. उन्हें प्रतिमाह 40 हजार वेतन मिलता है और उनके द्वारा अपनी इनकम को भी नहीं दर्शाया गया.

अधिवक्ता संजय भट्ट ने कोर्ट को अवगत कराया कि, संविधान के अनुच्छेद 243 में प्रावधान है कि नामांकन पत्र रद्द करने के खिलाफ याचिका दायर नहीं की जा सकती है. जबकि चुनाव प्रकिया पूरी होने के बाद चुनाव याचिका सिर्फ चुनाव न्यायालय में दायर की जा सकती है. इसके अलावा न तो उच्च न्यायालय और न ही सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है. आयोग ने उन्हें इस पर नोटिस भी दिया था.

उन्होंने बताया कि, आयोग ने विस्तृत जांच के बाद उनका नामांकन रद्द किया है. आयोग ने यह भी कोर्ट को अवगत कराया कि पिछले साल किन्हीं कारणों से पांच नगरपालिकाओं का चुनाव नहीं हो पाया था. जिसमें से तीन नगरपालिका नरेंद्र नगर, गढ़ीनेगी, पाटी का चुनाव कल 9 जून को होना है. बाकी किच्छा और सिरोलीकलां का चुनाव नहीं हो रहा है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की विस्तृत सुनवाई के बाद याचिका को निस्तारित कर दिया.

मामले के अनुसार, जनपद टिहरी गढ़वाल नरेंद्रनगर नगर पालिका अध्यक्ष पद के दावेदार राजेंद्र सिंह गुसाईं द्वारा याचिका दायर कर कहा है कि उनका नामांकन पत्र गलत तरीके से निरस्त कर दिया गया, जिसके कारण उन्हें चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिल सका. याचिका में तर्क दिया गया है कि नामांकन निरस्त होने से चुनावी प्रक्रिया में समान अवसर का सिद्धांत प्रभावित हुआ है. इसके परिणामस्वरूप केवल एक उम्मीदवार शेष रह गए हैं और उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जाने की स्थिति बन गई है. याचिका में प्रार्थना की गई है कि राजेंद्र सिंह गुसाईं का अध्यक्ष पद के लिए दाखिल नामांकन पत्र गलत तरीके से निरस्त किया गया है. इसलिए मामले में हस्तक्षेप करते हुए उन्हें राहत प्रदान की जाए. पिछले डेढ़ साल से चुनाव नहीं कराए गए हैं. 9 जून को यहां चुनाव होने हैं. इसलिए उन्हें प्रतिभाग करने का अवसर दिया जाए.

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