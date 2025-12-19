ETV Bharat / state

नैनीताल में सरकारी धन गबन करने का मामला, तीन के खिलाफ केस दर्ज

नैनीताल डीएम ने कहा जनता की मेहनत की कमाई से किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

CORRUPTION CASE IN NAINITAL
सरकारी धन गबन करने का मामला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 19, 2025 at 6:45 PM IST

2 Min Read
नैनीताल: उत्तराखंड में आये दिन भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं. बीते दिनों हरिद्वार से एक खंड शिक्षा अधिकारी को 20 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था. आज नैनीताल जिले में सरकारी धन का गबन करने के मामले पर तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

मामला नैनीताल जिले के गरमपानी क्षेत्र में स्थित बहुउद्देशीय प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति लिमिटेड का है. गरमपानी में वित्तीय अनियमितताओं तथा ग्रामीणों की जमा धनराशि वापस न किए जाने के गंभीर प्रकरण पर जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं.

सरकारी धन गबन करने का मामला (ETV Bharat)

प्रकरण के अनुसार समिति कर्मचारी एवं मिनी बैंक प्रभारी पटल आनन्द सिंह पनौरा पुत्र गंगा सिंह पनौरा, निवासी ग्राम धनियाकोट मल्ला कोट, पर ग्रामीण बचत केन्द्र गरमपानी में कार्यरत रहते हुए सदस्यों की जमा धनराशि में वित्तीय अनियमितताएं किए जाने का आरोप है. इस संबंध में बचत केन्द्र के सदस्यों ने 17 दिसम्बर को जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत महिला सभागार, छड़ा खैरना में जिलाधिकारी नैनीताल को लिखित शिकायत दी थी. शिकायत की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए. जिलाधिकारी के आदेशानुसार कोतवाली भवाली में एफआईआर की गई है.

मामले में शिकायतकर्ता गोपाल सिंह रौतेला, सचिव, बहुउद्देशीय प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति लिमिटेड गरमपानी, विकासखंड बेतालघाट, जनपद नैनीताल ने प्रकरण दर्ज कराया है. अन्य शिकायतकर्ताओं में हीरा सिंह पुत्र फकीर सिंह, देवेन्द्र सिंह पुत्र फकीर सिंह, पूरन सिंह पुत्र फकीर सिंह, हरदयाल सिंह पुत्र उमेद सिंह शामिल हैं. जिनके द्वारा इस मामले में अलग अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए हैं.

नैनीताल जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने स्पष्ट कहा कि आम जनता की मेहनत की कमाई से किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा इस तरह के मामलों मे दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. वही, नैनीताल एसएसपी ने बताया की शिकायत और प्रार्थना पत्र के आधार पर तीन आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

