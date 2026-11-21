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नैनीताल डीएम का चढ़ा पारा, बैठक में अधिकारियों को जमकर लताड़ा, जानिए वजह

नैनीताल डीएम ललित मोहन रयाल ( ETV Bharat )

हल्द्वानी: पीएमजीएसवाई की सड़कों की गुणवत्ता और निर्माण कार्यों में लापरवाही को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल का पारा चढ़ गया. सड़कों की खराब स्थिति और कार्यों में बरती जा रही अनियमितताओं पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई. नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर ठेकेदारों के हिसाब से ही काम करना है तो सरकारी नौकरी छोड़कर मुनीमगिरी कर लो.

हल्द्वानी में जिला योजना और 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल अधिकारियों के कामकाज पर जमकर नाराज हुए. विकास कार्यों में धीमी प्रगति और निर्माण कार्यों में लापरवाही को लेकर डीएम ने कई विभागों के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई. उन्होंने दो टूक कहा कि जनता टैक्स के रूप में पैसा देती है और उसके एक-एक पैसे का सदुपयोग होना चाहिए. सरकारी वेतन लेने के बावजूद ठेकेदारों के हिसाब से काम करने वाले अधिकारियों को उन्होंने यहां तक कह दिया कि नौकरी छोड़कर मुनीमगिरी कर लीजिए.