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भूसे के भंडारण पर प्रशासन सख्त, भूसा बाहर भेजने पर लगाई 15 दिनों की रोक

हल्द्वानी: हल्द्वानी समेत पूरे नैनीताल जिले में पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल होने वाले भूसे की बढ़ती कीमतों और संभावित कमी को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है. जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने भूसे की कालाबाजारी, जमाखोरी और जिले से बाहर परिवहन पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं. प्रशासन का कहना है कि पशुपालकों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सख्त निगरानी रखी जाएगी.

नैनीताल जिले में गेहूं के भूसे की बढ़ती कीमतों और भविष्य में संभावित कमी की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले में भूसे का अनावश्यक भंडारण किसी भी स्थिति में न होने दिया जाए और कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगाई जाए. उत्तराखंड में बड़ी संख्या में पशुपालक अपने पशुओं के लिए सूखे चारे के रूप में गेहूं के भूसे पर निर्भर रहते हैं. सामान्य तौर पर अप्रैल और मई के महीनों में गेहूं की कटाई के बाद भूसा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है, लेकिन इस वर्ष भूसे के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है.

इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगले 15 दिनों तक भूसे का उपयोग ईंट भट्टों और अन्य औद्योगिक इकाइयों में नहीं किया जाएगा. इन उद्योगों को भूसा बेचने पर भी अस्थायी रोक लगा दी गई है. इसके साथ ही जनपद में उत्पादित भूसे को राज्य से बाहर भेजने पर भी 15 दिनों के लिए प्रतिबंध लगाया गया है. प्रशासन का मानना है कि यदि समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो पशुपालकों को चारे की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है. ऐसी स्थिति में पशुओं के परित्याग जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं.