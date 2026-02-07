ETV Bharat / state

हल्द्वानी RTO दफ्तर में डीएम का छापा, बिचौलियों में मची भगदड़, गड़बड़ियां मिलने पर भड़के जिलाधिकारी

हल्द्वानी: नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने आज शनिवार को हल्द्वानी स्थित आरटीओ कार्यालय का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की हकीकत परखी. डीएम के कार्यालय पहुंचते ही पूरे परिसर में हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि निरीक्षण की भनक लगते ही कार्यालय परिसर में सक्रिय बिचौलिए मौके से फरार हो गए. जिलाधिकारी ने इस दौरान रिकॉर्ड रूम से लेकर आमजन से जुड़ी सुविधाओं तक का गहन निरीक्षण किया और कई खामियां सामने आने पर कड़ी नाराजगी जताई.

आरटीओ ऑफिस में डीएम का छापा: हल्द्वानी आरटीओ में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अचानक जिलाधिकारी का काफिला आरटीओ कार्यालय पहुंचा. इस दौरान कर्मचारियों में हड़कंप मचा तो बिचौलियों में भगदड़ मच गई. निरीक्षण के दौरान रिकॉर्ड रूम में फाइलों का रख-रखाव संतोषजनक नहीं पाया गया. इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि रिकॉर्ड व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि सभी दस्तावेज व्यवस्थित होने चाहिए, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो.

नेम प्लेट और आईकार्ड लगाना अनिवार्य किया: जिलाधिकारी ने कार्यालय में तैनात सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से नेम प्लेट और आई कार्ड लगाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इससे आमजन को यह पहचानने में आसानी होगी, कि कौन अधिकारी या कर्मचारी है और कौन बाहरी व्यक्ति. निरीक्षण के दौरान कार्यालय परिसर में शिकायत पेटिका न मिलने पर डीएम ने नाराजगी जताई और तत्काल शिकायत पेटिका लगाने के आदेश दिए, ताकि लोग अपनी समस्याएं और शिकायतें सीधे प्रशासन तक पहुंचा सकें.