नैनीताल डीएम ने लिया एक्शन, दो रजिस्ट्रार कानूनगो का किया डिमोशन, जानिए क्यों?

नैनीताल जिले में राजस्व अभिलेखीय कार्य निजी व्यक्तियों से कराने के मामले में जिलाधिकारी ने दो अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की.

नैनीताल डीएम ने लिया एक्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 7, 2026 at 6:21 PM IST

3 Min Read
हल्द्वानी: नैनीताल जिले में राजस्व अभिलेखीय कार्य निजी व्यक्तियों से कराने के मामले में जिलाधिकारी ने कड़ी कार्रवाई की है. विभागीय जांच में आरोप सिद्ध होने के बाद दो निलंबित रजिस्ट्रार कानूनगो का डिमोशन किया गया है. प्रशासन ने इसे गंभीर कदाचार और राजकीय दायित्वों के अवैध हस्तांतरण का मामला मानते हुए यह दंडादेश जारी किया है.

जनपद नैनीताल में राजस्व अभिलेखीय कार्य निजी व्यक्ति से कराने के गंभीर आरोप सिद्ध होने पर नैनीताल जिला अधिकारी ललित मोहन रयाल ने सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की है. विभागीय जांच में आरोप सिद्ध होने के बाद दो निलंबित रजिस्ट्रार कानूनगो का डिमोशन (पदावनत) कर दिया गया है.

दो रजिस्ट्रार कानूनगो का किया गया डिमोशन (ETV Bharat)

जिलाधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई विभागीय जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है. प्रशासनिक अभिलेखों के अनुसार रजिस्ट्रार कानूनगो भूपेश चंद और अर्जुन सिंह बिष्ट पर आरोप था कि उन्होंने अपने पद से जुड़े वैधानिक राजस्व कार्य निजी और अनधिकृत व्यक्तियों से कराए. मामले को गंभीरता से लेते हुए पहले प्रारंभिक जांच कराई गई, जिसके बाद विधिवत विभागीय कार्रवाई शुरू की गई.

जांच अधिकारी ने दस्तावेजी साक्ष्यों, अभिलेखों और संबंधित व्यक्तियों के बयानों के आधार पर जांच की. जांच प्रतिवेदन में यह तथ्य सामने आया कि दोनों कार्मिकों ने राजस्व अभिलेखों से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों में निजी व्यक्ति की सहायता ली, जो नियमों के विरुद्ध है. जांच में आरोप पूर्ण रूप से सिद्ध पाए गए, जिसके बाद दोनों कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था.

दोनों कर्मचारियों ने अपने जवाब में स्वीकार किया कि अधिक कार्यभार और लंबित मामलों के दबाव के कारण उन्होंने निजी व्यक्ति की सहायता ली थी. जिलाधिकारी ने इसे गंभीर कदाचार, कर्तव्य में लापरवाही और राजकीय शक्तियों के अवैध हस्तांतरण की श्रेणी में माना. साथ ही यह भी कहा गया कि राजस्व अभिलेखों से जुड़े कार्यों में निजी व्यक्ति को शामिल करना सरकारी अभिलेखों की गोपनीयता और विश्वसनीयता के लिए गंभीर खतरा है.

इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने भूपेश चंद और अर्जुन सिंह बिष्ट को उनके वर्तमान पद से पदावनत करते हुए निम्न पद और वेतनमान पर आसीन किए जाने का दंड दिया है. आदेश के अनुसार यह दंड तत्काल प्रभाव से लागू होगा और सेवा पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा. प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई किसी अन्य संभावित आपराधिक या विजिलेंस जांच को प्रभावित नहीं करेगी.

