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नैनीताल पुलिस ने हिस्ट्रशीटर पिद्दा को साथी समेत किया गिरफ्तार, 7 जगह चोरियां की, 45 मुकदमे हैं दर्ज

हल्द्वानी: नैनीताल पुलिस ने लालकुआं, मुखानी और काठगोदाम क्षेत्र में लगातार हो रही दुकान और वाहन चोरी की सात वारदातों का खुलासा करते हुए दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 लाख 28 हजार 200 रुपये की नकदी, चोरी की एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और चोरी के पैसों से खरीदा गया मोबाइल फोन बरामद किया है. मुख्य आरोपी पर पहले से 32 और उसके साथी पर 13 मुकदमे दर्ज हैं.

7 चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले दो आरोपी गिरफ्तार: नैनीताल जनपद में चलाए जा रहे अभियान के तहत लालकुआं कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने लालकुआं, मुखानी और काठगोदाम में हुई सात चोरी की घटनाओं का एक साथ खुलासा करते हुए शातिर हिस्ट्रीशीटर प्रमोद कुमार आर्या उर्फ पिद्दा और उसके साथी राजू बहादुर को गिरफ्तार किया है.

दोनों आरोपियों पर पूर्व में 45 मुकदमे हैं दर्ज: बीते मई और इस जून माह में लालकुआं क्षेत्र में बंद दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की कई घटनाएं सामने आई थीं. मामलों की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने विशेष टीम गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे. पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज का गहन विश्लेषण, मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर लगातार सुरागरसी की. जिसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

2 लाख की नकदी और मोबाइल बरामद: पूछताछ में आरोपियों ने लालकुआं के चार, मुखानी के दो और काठगोदाम के एक चोरी के मुकदमे कबूल किए. पुलिस ने उनके कब्जे से कुल 2 लाख 28 हजार 200 रुपये की नकदी, चोरी की मोटरसाइकिल और चोरी के पैसों से खरीदा गया लगभग 16 हजार रुपये कीमत का मोबाइल फोन बरामद किया है.