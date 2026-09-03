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हल्द्वानी के बनभूलपुरा में प्रशासन ने दो मदरसों को किया सील, अवैध रूप से संचालित करने का आरोप

हल्द्वानी के बनभूलपुरा में प्रशासन ने दो मदरसों को किया सील (ETV Bharat)

हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित किए जा रहे मदरसों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. इसी क्रम में गुरुवार को शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने क्षेत्र में संचालित मदरसों का निरीक्षण किया. कार्रवाई का नेतृत्व सिटी मजिस्ट्रेट एपी बाजपेई और एसडीएम मोनिका आर्य ने किया.

हल्द्वानी : नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित हो रहे दो मदरसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने जांच के दौरान मदरसा संचालकों से जरूरी दस्तावेज और अनुमति पत्र मांगे, लेकिन मौके पर दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जा सके. इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट एपी बाजपेई ने दोनों मदरसों को सील कर दिया. कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा. इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई.

दरअसल, गुरुवार को पुलिस-प्रशासन की टीम बनभूलपुरा क्षेत्र के चल रहे दो मदरसों में पहुंची और संचालक से मदरसों से संबंधित दस्तावेज और अनुमति पत्र मांगे गए. प्रशासन के मुताबिक मौके पर संचालक आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सके. जांच में अनुमति से संबंधित कागजात नहीं मिलने पर प्रशासन ने दोनों मदरसों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया.

सिटी मजिस्ट्रेट एपी बाजपेई ने बताया कि उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम का गठन किया जा चुका है और इसके बाद मदरसा बोर्ड को भंग किया गया है. ऐसे में प्रदेश में संचालित होने वाले मदरसों के लिए निर्धारित नियमों के तहत शिक्षा विभाग और उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से आवश्यक अनुमति लेना जरूरी है.

मदरसों को किया गया सील. (ETV Bharat)

प्रशासन का कहना है कि क्षेत्र में कुछ मदरसे बिना अनुमति के संचालित किए जाने की जानकारी सामने आई थी, जिसके बाद जांच की गई. जांच के दौरान दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर दो मदरसों को सील करने की कार्रवाई की गई है. अधिकारियों ने साफ किया कि नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी. कार्रवाई को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, प्रशासनिक टीम की कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो गई.

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