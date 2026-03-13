ETV Bharat / state

नए शैक्षिक सत्र से पहले निजी स्कूल प्रबंधकों को प्रशासन की चेतावनी, अभिभावकों पर दबाव डाला तो होगी कार्रवाई

हल्द्वानी: उत्तराखंड में अप्रैल से स्कूलों का नया शैक्षिक सत्र शुरू हो जाएगा. हर साल निजी स्कूलों की ढेरों शिकायतें प्रशासन के पास आती हैं. इनमें मनमानी फीस वसूली, स्कूल या किसी विशेष दुकान से कॉपी-किताबें और ड्रेस खरीदने का दबाव बनाना और शिकायतों की अनदेखी करना शामिल हैं. नैनीताल जिला प्रशासन ने सत्र शुरू होने से पहले ही सभी निजी स्कूलों के प्रबंधकों के साथ बैठक की. बैठक में शिक्षा विभाग के अफसर भी मौजूद रहे.

निजी स्कूल प्रबंधकों के साथ बैठक: नैनीताल जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने सभी प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधक और प्रिंसिपल के साथ बैठक की. बैठक के दौरान आगामी नए शिक्षण सत्र से जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई SOP के आधार पर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं. सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेई ने बताया कि यदि निजी विद्यालयों द्वारा अभिभावकों को कॉपी किताब ड्रेस एक ही दुकान से खरीदने सहित फीस बढ़ोत्तरी को लेकर शिकायत की जाती है, तो तत्काल निजी विद्यालयों के खिलाफ जांच करा कर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

प्राइवेट स्कूलों को प्रशासन की चेतावनी: हल्द्वानी में नए शैक्षणिक सत्र से पहले जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को स्पष्ट चेतावनी दे दी है. शहर के सभी प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधकों और प्रिंसिपलों के साथ आयोजित बैठक में प्रशासन ने स्कूल संचालन को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए. बैठक में सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेई ने कहा कि-