नैनीताल आपदा नुकसान आकलन, हल्द्वानी में केंद्रीय टीम की बड़ी बैठक, जानिये क्या कुछ हुआ
काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में जिलाधिकारी सहित सभी अधिकारियों के साथ जनपद में हुए नुकसान के आकलन पर चर्चा की
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 18, 2025 at 7:01 AM IST
हल्द्वानी: आपदा से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्र की टीम नैनीताल जनपद के हल्द्वानी शहर पहुंची. इस दौरान टीम ने काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में जिलाधिकारी सहित जनपद के तमाम अधिकारियों संग बैठक की. बैठक में नुकसान पर चर्चा की गई. इस आपदा में जनपद में सबसे अधिक नुकसान लोक निर्माण, सिंचाई विभाग, ऊर्जा, ग्रामीण निर्माण पेयजल और शिक्षा विभागों को हुआ है. जिलाधिकारी ने पुननिर्माण कार्यों के लिए 79891.80लाख की सहायता राशि की मांग की है.
मानसून सीजन में आसमान से खूब आफत बरसीं. प्रदेश के पहाड़ी जनपदों में जगह जगह बारिश लोगों के लिए आफत बन कर बरसीं. नैनीताल में भी इस मानसून ने जम कर कहर बरपाया. कहीं सड़कें धंसी तो कही किसानों की फसल सहित जमीन नदी के तेज बहाव में बह गई. राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से क्षतिपूर्ति के लिए बजट देने की मांग की. अब मानसून सीजन समाप्त होने के बाद भारत सरकार की टीम उन 6 जनपदों का निरीक्षण कर अधिकारियों से नुकसान का आकलन लेने के लिए जनपदों में पहुंच रही है.
भारत सरकार की टीम दो दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंची. टीम ने काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में जिलाधिकारी सहित सभी अधिकारियों के साथ जनपद में हुए नुकसान के आकलन पर चर्चा की. चर्चा के दौरान जनपद के अधिकारियों ने बताया कि गौला, कोसी और नंधौर में भू कटाव की गंभीर स्थिति बनी हुई है. जिससे कई गांव और शहरी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं. सबसे अधिक क्षति लोक निर्माण, सिंचाई विभाग, ऊर्जा, ग्रामीण निर्माण पेयजल और शिक्षा विभागों को हुई है.
जिसके बाद टीम उन स्थानों का भी स्थलीय निरीक्षण करेगी जहां पर आपदा की मार सबसे अधिक हुई है. जिसके बाद केंद्र सरकार को मामले की रिपोर्ट बना कर भेज दिया जाएगा. बैठक में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया जिले में सड़कों, पुलों, विद्यालय भवनों सिंचाई व्यवस्था, पेयजल और बिजली से जुड़ी सरकारी परिसंपत्तियों को भरी नुकसान हुआ है. उन्होंने पुननिर्माण कार्यों के लिए 79891.80लाख की सहायता राशि की मांग की है.
