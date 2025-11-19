ETV Bharat / state

चाइना पीक घूमने गया 12वीं का छात्र लापता, कई घंटों चला रेस्क्यू ऑपरेशन, जानिये क्या हुआ

वन क्षेत्राधिकारी ने बताया रात 3 बजे तक चला सर्च अभियान असफल रहने के बाद सुबह 5 बजे ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया.

NAINITAL CHINA PEAK
चाइना पीक घूमने गया 12वीं का छात्र लापता
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 19, 2025 at 2:47 PM IST

3 Min Read
नैनीताल: सरोवर नगरी नैनीताल में देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब चाइना पीक घूमने गया 12वीं का छात्र जंगल में लापता हो गया. रुद्रपुर निवासी जयस कार्की अपने पांच साथियों के साथ नैनीताल घूमने आया था. सभी दोस्त शाम के समय ट्रेकिंग के लिए दो समूहों में बंटकर निकले थे. चार लोग चाइना पीक की ओर जबकि दो कैमल्स बैक पहाड़ी की तरफ गए. देर शाम जब सभी नीचे लौटने लगे तो अचानक जयस रास्ते से भटक गया.

दोस्तों के अनुसार, जयस कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनते हुए नीचे उतर रहा था. आधे रास्ते के बाद वह नजरों से ओझल हो गया. सभी को लगा कि शायद वह सीधे प्रवेश द्वार पर पहुंच गया हो, लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी वह नहीं मिला. फोन करने की कोशिश भी नाकाम रही. घबराकर दोस्तों ने तुरंत कोतवाली पहुंचकर पुलिस को सूचना दी.

चाइना पीक घूमने गया 12वीं का छात्र लापता

सूचना मिलते ही पुलिस, वन विभाग और एसडीआरएफ की टीम सक्रिय हो गई. रातभर टॉर्च की रोशनी में घने जंगलों में खोजबीन की गई, लेकिन छात्र का कोई पता नहीं चल सका. नयना रेंज के वन क्षेत्राधिकारी ललित कार्की ने बताया मंगलवार को कुल छह छात्र नैनीताल आए थे. इनमें से चार सुरक्षित नीचे लौट आए, जबकि दो रास्ता भटक गए. भटके हुए दो छात्रों में से एक खुद वापस आने में सफल हुआ, लेकिन जयस गहरे जंगल की ओर निकल गया था.

देर रात तक युवक अकेले घने जंगल में फंसा रहा. जिससे युवक मानसिक रूप से परेशान है. युवक देर रात घने जंगल में खाई में गिर गया. जिससे उसके पांव में गंभीर चोटें आई हैं. जिसे अब पुलिस और युवक के परिजनों के माध्यम से नैनीताल के जिला अस्पताल में लाया गया है. जहां उसका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है. डॉक्टरों ने बताया युवक के पांव में गंभीर चोट है. जिसको देखते हुए उसे अब हायर सेंटर भेजा जा रहा है.

नैना रेंज के वन क्षेत्राधिकारी ललित सिंह कार्की ने बताया रात 3 बजे तक चला सर्च अभियान असफल रहने के बाद सुबह 5 बजे ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया. वन विभाग, एसडीआरएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने तेज ढलानों और घने पेड़ों के बीच सर्च जारी रखा. आखिरकार करीब 11 बजे टीम को सफलता मिली. जयस को सुरक्षित खोज लिया गया. बचाव दल के मुताबिक छात्र काफी थका हुआ था लेकिन खतरे से बाहर था. उसे प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद टीम ने परिवार को सूचना दी. इस घटना के बाद प्रशासन ने ट्रेकिंग पर जाने वाले युवाओं को हिदायत दी है कि बिना गाइड, बिना समूह से अलग हुए और ईयरफोन लगाकर पहाड़ी रास्तों पर न चलें.

