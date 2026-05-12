नैनीताल बैंक कर्मचारी एसोसिएशन ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा, नारेबाजी कर जताई नाराजगी
स्थानांतरण आदेशों समेत तमाम मांगों को लेकर नैनीताल बैंक स्टाफ एसोसिएशन लामबंद हो गया है. साथ ही समस्याओं के जल्द समाधान की मांग उठाई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 12, 2026 at 10:27 AM IST
नैनीताल: नैनीताल बैंक स्टाफ एसोसिएशन ने बैंक प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बैंक के हेड ऑफिस परिसर में प्रदर्शन किया. कर्मचारियों ने प्रबंधन पर कर्मचारियों के हितों की अनदेखी करने और एकतरफा निर्णय लेने का आरोप लगाते हुए लंबित मांगों के शीघ्र समाधान की मांग उठाई. प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने नारेबाजी कर अपनी नाराजगी जताई.
एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना था कि बैंक प्रबंधन द्वारा हाल ही में किए गए स्थानांतरण आदेशों से कर्मचारियों में भारी असंतोष व्याप्त है. आरोप लगाया गया कि वरिष्ठ एवं ईमानदार कर्मचारियों का कार्यस्थल के नाम पर मनमाने ढंग से स्थानांतरण किया गया है, जिससे कर्मचारियों की कार्यक्षमता और पारिवारिक जीवन दोनों प्रभावित हो रहे हैं.एसोसिएशन के महामंत्री प्रवीण साह ने कहा कि पूर्व में बैंक प्रबंधन और कर्मचारी संगठन के बीच हुई बैठकों में यह सहमति बनी थी कि बैंक के आकार एवं व्यवसाय को देखते हुए बीपीएस (बाइपार्टाइट सेटलमेंट) की भावना और पवित्रता को बनाए रखा जाएगा. इसके तहत कर्मचारियों की गतिशीलता को यथासंभव शहर के भीतर सीमित रखने पर सहमति बनी थी.
उन्होंने कहा कि जहां शहर के भीतर स्थानांतरण संभव नहीं हो, वहां बीपीएस के प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए, लेकिन प्रबंधन इन सहमतियों की अनदेखी कर रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि बैंक प्रबंधन कर्मचारियों से संवाद स्थापित किए बिना एकतरफा निर्णय ले रहा है, जिससे कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है. कर्मचारियों ने कहा कि यदि समय रहते समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो इसका असर बैंक के कार्य वातावरण पर भी पड़ सकता है.
प्रदर्शन के दौरान एसोसिएशन ने अपनी लंबित मांगों को प्रमुखता से उठाया. इनमें विशेष सहायकों की पदस्थापना, प्रधान नकदकारों (हेड कैशियर) के रिक्त पदों को भरने, पीटीएस एवं विक्रेताओं के स्थानांतरण संबंधी समस्याओं का समाधान, प्रत्यक्ष नियुक्ति तथा पदोन्नति प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना शामिल है. एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि कर्मचारियों की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो बैंक में असंतोष और अशांति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. उन्होंने बैंक प्रबंधन से कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार कर तत्काल सकारात्मक कार्रवाई करने तथा बैंक में शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने की मांग की है.
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