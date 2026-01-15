आदमखोर का टेरर: ओखलाकांडा, धारी और रामगढ़ में स्कूल-आंगनबाड़ी में 3 दिन का अवकाश, DM ने दिए आदेश
नैनीताल जनपद के धारी, रामगढ़ और ओखलकांडा में लंबे समय से गुलदार की धमक बनी हुई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 15, 2026 at 8:43 AM IST
हल्द्वानी/रुद्रपुर: नैनीताल जनपद के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहे मानव वन्यजीव संघर्ष कि घटना को देखते हुए जिलाधिकारी ने धारी, ओखलाकांड और रामगढ़ विकास खंड में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों और 1 से 12 तक के सभी स्कूल में तीन दिन का अवकाश घोषित किया है. उक्त आदेश 15 जनवरी से 17 जनवरी तक लागू रहेगा.
नैनीताल जनपद के भीमताल विधानसभा क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे मानव–वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को देखते हुए जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बड़ा और अहम निर्णय लिया है. स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिलाधिकारी ने धारी, ओखलकांडा और रामगढ़ विकासखंड के अंतर्गत आने वाले सभी आंगनबाड़ी केंद्रों और कक्षा 1 से 12 तक संचालित समस्त विद्यालयों में तीन दिवसीय अवकाश घोषित किया है. जारी आदेश के अनुसार अवकाश 15 जनवरी से 17 जनवरी तक प्रभावी रहेगा.
जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बीते कुछ समय से पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली जानवरों की आवाजाही बढ़ी है. स्कूल आने-जाने के दौरान बच्चों को सुनसान, जंगली क्षेत्र से हो कर गुजरना पड़ता है. जिस कारण उनके साथ अप्रिय घटना की आशंका बनी हुई है. विद्यार्थियों की जान-माल की सुरक्षा को देखते हुए अस्थाई रूप से शैक्षणिक गतिविधियों को स्थगित किया जाए. ताकि हालात सामान्य होने तक बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके. प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और हालात में सुधार होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने आदेश में कहा कि आदेश का कढ़ाई से पालन किया जाए. किसी भी प्रकार की शिथिलता को गंभीरता से लिया जाएगा.
वहीं दूसरी ओर मैदानी जिलों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है. जिसको देखते हुए प्रशासन ने अहम फैसला लिया है. उधम सिंह नगर में भीषण शीतलहर की संभावना को देखते हुए जिलाधिकारी ने कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 15, 16 और 17 जनवरी तक तीन दिवसीय अवकाश की घोषित की है. जिसके लिए जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने आदेश जारी किए हैं.
