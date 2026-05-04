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100 मीटर गहरी खाई में गिरी राजस्थानी पर्यटकों की कार, हल्द्वानी के युवक की मौत, दो घायल

नैनीताल: नैनीताल में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है. जिले के पाइंस क्षेत्र में राजस्थान के पर्यटकों का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया. वाहन अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिर गया. वाहन में राजस्थान निवासी दो पर्यटक और हल्द्वानी का उनका एक दोस्त भी सवार था. हादसे में तीनों गंभीर रूप से चोटिल हो गए. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया.

नैनीताल में खाई में गिरी पर्यटकों की कार: पुलिस और एसडीआरएफ की टीम कठिन रेस्क्यू अभियान चलाकर किसी तरह तीनों को खाई से बाहर निकालकर सड़क पर लाई. अस्पताल लाने पर चिकित्सकों ने हल्द्वानी निवासी युवक को मृत घोषित कर दिया. फिलहाल अन्य दो पर्यटकों को उपचार दिया जा रहा है.

राजस्थान से आए पर्यटक हल्द्वानी से दोस्त को साथ लाए थे: जानकारी के मुताबिक डांगियावास जोधपुर राजस्थान निवासी 24 वर्षीय अरविंद सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह अपने दोस्त युवराज सिंह पुत्र भरत सिंह उम्र 20 साल के साथ घूमने के लिए कैंची धाम आ रहे थे. सुबह हल्द्वानी पहुंचने के बाद उन्होंने हल्द्वानी निवासी दोस्त राहुल कुमार को भी साथ ले लिया. तीनों ने सुबह कैंची धाम और उसके बाद घोड़ाखाल मंदिर में दर्शन किये.