तेज बारिश में भी नहीं थमे कदम, मां नैना देवी के दरबार में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, जयकारों से गूंजा मंदिर
वीकेंड और सुहावने मौसम के चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दरबार पहुंचे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 12, 2026 at 8:47 PM IST
बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में रविवार को मौसम भले ही लगातार करवटें बदलता रहा, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था अडिग रही. दिनभर रुक-रुककर तेज बारिश, घना कोहरा और ठंडी हवाओं के बीच भी माता के दर्शन के लिए हजारों भक्त मंदिर पहुंचे. वीकेंड होने के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल सहित कई राज्यों से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा. मंदिर परिसर पूरे दिन जय माता दी के जयकारों से गूंजता रहा और करीब 30 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की.
बारिश के बीच भी लगी लंबी कतारें
रविवार सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं. लगातार हो रही बारिश के बावजूद भक्त घंटों लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे. मंदिर प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए दर्शन व्यवस्था को पूरी तरह व्यवस्थित रखा. श्रद्धालुओं को छोटे-छोटे समूहों में मंदिर में प्रवेश कराया गया, जिससे भारी भीड़ के बावजूद कहीं भी अव्यवस्था की स्थिति नहीं बनी. सुरक्षा कर्मियों और होमगार्ड के जवान पूरे दिन व्यवस्था संभालते रहे.
पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों से पहुंचे भक्त
वीकेंड और सुहावने मौसम के चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दरबार पहुंचे. मंदिर न्यास के अनुसार, रविवार को 30 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने मां नैना देवी के दर्शन किए. भक्तों ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर परिवार की खुशहाली, अच्छे स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना की. धुंध से ढकी पहाड़ियों और ठंडी हवाओं के बीच मंदिर का मनमोहक दृश्य श्रद्धालुओं को खूब आकर्षित करता रहा.
आस्था के आगे मौसम बेअसर
पंजाब से पहुंचे श्रद्धालु विक्की गिल ने बताया कि लगातार बारिश और घने कोहरे के बावजूद माता के दर्शन करने का अलग ही आनंद मिला. उन्होंने कहा कि मौसम बेहद सुहावना था और पूरे रास्ते भक्तों में उत्साह देखने को मिला. वहीं ऊना से आई श्रद्धालु सुनीत ने बताया कि बारिश की वजह से थोड़ी परेशानी जरूर हुई, लेकिन माता के दर्शन के बाद सारी थकान दूर हो गई. उन्होंने मंदिर प्रशासन की व्यवस्थाओं की भी सराहना की.
प्रशासन ने किए विशेष इंतजाम
श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए थे. मंदिर परिसर में सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती की गई थी, जबकि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लगातार निगरानी रखी गई. प्रशासन का कहना है कि आने वाले दिनों में भी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की संभावना है. ऐसे में सुरक्षा, यातायात और दर्शन व्यवस्था को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां जारी रहेंगी.
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