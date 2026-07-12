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तेज बारिश में भी नहीं थमे कदम, मां नैना देवी के दरबार में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, जयकारों से गूंजा मंदिर

नैना देवी मंदिर में बारिश के बीच भी लगी लंबी कतारें ( ETV BHARAT )