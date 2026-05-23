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पैरापिट से टकरा कर हवा में लटकी बस, अंदर बैठे यात्रियों की अटकी सांसें, जानें फिर क्या हुआ?

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में माता नैना देवी से लौट रही बस का एक्सीडेंट हो गया.

पैरापिट से टकरा कर हवा में लटकी बस
पैरापिट से टकरा कर हवा में लटकी बस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 23, 2026 at 8:07 PM IST

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Updated : May 23, 2026 at 9:05 PM IST

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बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. प्रदेश में जहां सोलन जिले में एक बस सड़क पर पलट गई. वहीं, बिलासपुर में भी एक बस अनियंत्रित होकर पैरापिट से टकरा गई और पैरापिट के ऊपर हवा में लटक गई. गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा.

जानकारी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में शनिवार को उस समय बड़ा हादसा टल गया, जब उत्तर प्रदेश से श्रद्धालुओं को लेकर लौट रही एक बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने पैरापिट से टकरा गई. हादसे के बाद बस पैरापिट पर लटक गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. वहीं, हादसे के कारण कुछ समय के लिए मार्ग पर यातायात भी प्रभावित रहा.

स्थानीय पुजारी ने बताया, 'उत्तर प्रदेश से आए श्रद्धालु माता श्री नैना देवी जी के दर्शन करने के बाद वापस लौट रहे थे. इसी दौरान पहाड़ी पर ढलान से उतरते समय ड्राइवर अचानक बस से अपना नियंत्रण खो बैठा और बस सीधे पैरापिट से जा टकराई. गनीमत रही कि पैरापिट ने बस को रोक लिया, नहीं तो बस सैकड़ों फीट गहरी खाई में गिर सकती थी'.

हादसे के समय बस में बैठे श्रद्धालुओं की सांसें थम गईं. हादसे में सभी श्रद्धालु सुरक्षित बताए जा रहे हैं. घटना के बाद स्थानीय लोग और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला. वहीं, हादसे में बाल-बाल बचे श्रद्धालु इसे मां नैना देवी की कृपा मान रहे हैं.

ये भी पढ़ें: सोलन में पलटी निजी बस, खाई में गिरने से बची, चालक समेत दो लोग घायल

Last Updated : May 23, 2026 at 9:05 PM IST

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