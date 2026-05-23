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पैरापिट से टकरा कर हवा में लटकी बस, अंदर बैठे यात्रियों की अटकी सांसें, जानें फिर क्या हुआ?

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. प्रदेश में जहां सोलन जिले में एक बस सड़क पर पलट गई. वहीं, बिलासपुर में भी एक बस अनियंत्रित होकर पैरापिट से टकरा गई और पैरापिट के ऊपर हवा में लटक गई. गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा.

जानकारी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में शनिवार को उस समय बड़ा हादसा टल गया, जब उत्तर प्रदेश से श्रद्धालुओं को लेकर लौट रही एक बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने पैरापिट से टकरा गई. हादसे के बाद बस पैरापिट पर लटक गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. वहीं, हादसे के कारण कुछ समय के लिए मार्ग पर यातायात भी प्रभावित रहा.