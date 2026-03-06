ETV Bharat / state

जांजगीर-नैला रेलवे स्टेशन के पास कांग्रेस का चक्काजाम, ओवरब्रिज और ट्रेन स्टॉपेज की मांग, साइन नहीं करने पर वार्ता विफल

जांजगीर-नैला रेलवे स्टेशन के पास कांग्रेस का चक्काजाम ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रेलवे, प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच त्रिपक्षीय वार्ता भी बेनतीजा, आगे आंदोलन की चेतावनी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जांजगीर-चांपा: जिले के नैला रेलवे स्टेशन के सामने रेलवे ओवरब्रिज और अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर शुक्रवार सुबह से चक्का जाम और नगर बंद किया गया. स्थानीय विधायक ब्यास कश्यप के नेतृत्व में अकलतरा विधायक के साथ व्यापारियों और आम नागरिकों ने सुबह करीब 6 बजे से सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया.

प्रदर्शनकारियों की मांग है कि नैला-बलौदा रेलवे समपार पर जल्द से जल्द रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जाए इसके साथ ही नैला रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज देने की मांग भी की गई. इसके अलावा विधायकों ने कहा कि चांपा मिशन समपार के पास अंडरब्रिज का निर्माण कराया जाए.

सुबह 6 बजे से ही नैला शहर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

साइन नहीं करने पर वार्ता विफल

करीब 8 घंटे तक चले चक्का जाम को खत्म कराने के लिए रेलवे, जिला प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच त्रिपक्षीय वार्ता भी हुई. बैठक में रेलवे अधिकारियों ने मांगों पर जल्द काम करने का आश्वासन दिया, लेकिन लिखित सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया. इसके बाद वार्ता विफल हो गई और आंदोलनकारियों ने फिर से चक्का जाम जारी कर दिया.

रेलवे और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ हमारी बैठक हुई. करीब एक घंटे तक चर्चा चली. उन्होंने हमारी मांगों पर जल्द काम करने का आश्वासन दिया, लेकिन जब लिखित आश्वासन देने की बात आई तो अधिकारी पीछे हट गए. इसलिए वार्ता विफल हो गई और आंदोलन जारी रखा गया है.- ब्यास कश्यप, विधायक जांजगीर-चांपा

नैला क्षेत्र के लोगों को लंबे समय से रेलवे फाटक की समस्या झेलनी पड़ रही है. ओवरब्रिज बनने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और क्षेत्र के व्यापार को भी फायदा होगा. हम जनता की मांगों के साथ खड़े हैं.- राघवेन्द्र सिंह, विधायक अकलतरा

स्थानीय विधायक ब्यास कश्यप के नेतृत्व में प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

व्यापारियों का समर्थन

नैला में रेलवे ओवरब्रिज की मांग को लेकर व्यापारी संगठनों ने भी चक्का जाम और नगर बंद का समर्थन किया. व्यापारियों का कहना है कि लंबे समय तक रेलवे फाटक बंद रहने से बाजार पर गंभीर असर पड़ा है.

पहले नैला का बाजार बहुत बड़ा और सक्रिय था. रेलवे लाइन के दूसरी तरफ के गांवों के लोग भी यहां खरीदारी करने आते थे. लेकिन फाटक लंबे समय तक बंद रहने से लोग अब बिलासपुर चले जाते हैं. इससे नैला का व्यापार लगभग खत्म हो गया है. इसलिए यहां ओवरब्रिज बनना बहुत जरूरी है.- विकास कुमार, व्यापारी

आगे आंदोलन की चेतावनी

जिले के कांग्रेस विधायकों के साथ प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो जरूरत पड़ने पर रेल रोको आंदोलन भी किया जाएगा. इस आंदोलन में अकलतरा विधायक राघवेन्द्र सिंह, जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू सहित जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और कई पदाधिकारी भी शामिल हुए.

कांग्रेस का चक्का जाम और नगर बंद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जनजीवन प्रभावित

सुबह 6 बजे से जारी चक्का जाम और नगर बंद के कारण जनजीवन काफी प्रभावित हो गया है. छोटी गाड़ियां और बाइक सवार लोग गलियों से होकर निकल रहे हैं, जबकि बड़ी गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई है. पुलिस और जिला प्रशासन लगातार आंदोलनकारियों से बातचीत कर स्थिति सामान्य कराने की कोशिश करते दिखे.