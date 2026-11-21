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घायल होने के बावजूद नहीं मानी हार, जानें कैसे नायक जदुनाथ सिंह ने 1948 युद्ध में बचाया था भारत का नौशेरा सेक्टर

अदम्य साहस की अमर गाथा: अकेले स्टेनगन लेकर पाकिस्तानी फौज पर टूट पड़े थे नायक जदुनाथ सिंह ( Photo Credit: ETV Bharat )

शाहजहांपुर: उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर जिला शहीदों की नगरी के नाम से मशहूर है. इस धरती ने देश को ऐसे कई वीर सपूत दिए हैं, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया. अमर शहीद अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों ने इसी धरती पर जन्म लिया और काकोरी कांड में अहम भूमिका निभाई.

अंग्रेजी हुकूमत ने इन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर अलग-अलग जेलों में फांसी दे दी थी. इसी गौरवशाली धरती पर 21 नवंबर 1916 को परमवीर चक्र विजेता नायक जदुनाथ सिंह का जन्म हुआ था. उन्होंने वर्ष 1948 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए.

जानकारी देते डॉ. विकास खुराना (Video Credit: ETV Bharat) नौशेरा सेक्टर के तेंधार मोर्चे पर उन्होंने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ दुश्मन की बड़ी टुकड़ी का मुकाबला किया. उनकी असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया. बचपन से ही देशसेवा का था जज्बा: नायक जदुनाथ सिंह का जन्म शाहजहांपुर जिले के खजुरी गांव में हुआ था. उनका जीवन अनुशासन, साहस और राष्ट्रप्रेम की मिसाल रहा. 21 नवंबर 1941 को वह भारतीय सेना में भर्ती हुए और उन्हें राजपूत रेजिमेंट में जगह मिली. सेना में रहते हुए उन्होंने अपनी मेहनत और कर्तव्यनिष्ठा से अलग पहचान बनाई. जुलाई 1947 में उन्हें लांस नायक के पद पर पदोन्नति मिली. देश के बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता चला गया. दिसंबर 1947 से ही पाकिस्तानी सेना ने जम्मू-कश्मीर में भारतीय चौकियों पर हमले तेज कर दिए थे. वर्ष 1948 की शुरुआत में नौशेरा सेक्टर के तेंधार मोर्चे पर भी दुश्मन की नजरें टिक गई थीं. 21 नवंबर 1916 को शाहजहांपुर में जन्मे थे परमवीर चक्र विजेता नायक जदुनाथ सिंह. (Photo Credit: ETV Bharat) नौ सैनिकों के साथ संभाला तेंधार मोर्चा: 6 फरवरी 1948 को पाकिस्तानी सेना ने तेंधार चौकी पर जोरदार हमला कर दिया. उस समय नायक जदुनाथ सिंह के पास केवल नौ सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी थी. दुश्मन की संख्या कहीं ज्यादा थी, लेकिन जदुनाथ सिंह ने हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने अपने सैनिकों को मोर्चे पर इस तरह तैनात किया कि दुश्मन के लिए आगे बढ़ना आसान नहीं रहा. दुश्मन ने एक के बाद एक हमले किए, लेकिन जदुनाथ सिंह और उनकी टुकड़ी ने हर बार उसका मुंहतोड़ जवाब दिया. उनकी रणनीति और सैनिकों के अदम्य साहस के आगे हमलावरों को पीछे हटना पड़ा. इस दौरान भारतीय सैनिकों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा. कई सैनिक घायल हो गए और कुछ वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन जदुनाथ सिंह ने मोर्चा नहीं छोड़ा. घायल होने के बाद भी नहीं मानी हार: दुश्मन ने जब तीसरी बार हमला किया तो स्थिति बेहद गंभीर हो गई थी. जदुनाथ सिंह की टुकड़ी के ज्यादातर सैनिक घायल हो चुके थे और लड़ने की स्थिति में नहीं थे. इसके बावजूद उन्होंने हार मानने के बजाय खुद मोर्चा संभालने का फैसला किया. उन्होंने अपने एक घायल सैनिक से स्टेनगन ली और दुश्मन पर गोलियों की बौछार करते हुए आगे बढ़ गए. शाहजहांपुर का वीर सपूत: जिनकी शहादत के आगे 48 घंटे तक पस्त रही थी पाकिस्तानी सेना. (Photo Credit: ETV Bharat)