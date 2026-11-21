घायल होने के बावजूद नहीं मानी हार, जानें कैसे नायक जदुनाथ सिंह ने 1948 युद्ध में बचाया था भारत का नौशेरा सेक्टर
शहीदों की नगरी में 21 नवंबर 1916 को जन्मे परमवीर चक्र विजेता नायक जदुनाथ सिंह की वीरता की दास्तान पर संजय श्रीवास्तव की स्पेशल रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 3:50 PM IST
शाहजहांपुर: उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर जिला शहीदों की नगरी के नाम से मशहूर है. इस धरती ने देश को ऐसे कई वीर सपूत दिए हैं, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया. अमर शहीद अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों ने इसी धरती पर जन्म लिया और काकोरी कांड में अहम भूमिका निभाई.
अंग्रेजी हुकूमत ने इन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर अलग-अलग जेलों में फांसी दे दी थी. इसी गौरवशाली धरती पर 21 नवंबर 1916 को परमवीर चक्र विजेता नायक जदुनाथ सिंह का जन्म हुआ था. उन्होंने वर्ष 1948 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए.
नौशेरा सेक्टर के तेंधार मोर्चे पर उन्होंने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ दुश्मन की बड़ी टुकड़ी का मुकाबला किया. उनकी असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया.
बचपन से ही देशसेवा का था जज्बा: नायक जदुनाथ सिंह का जन्म शाहजहांपुर जिले के खजुरी गांव में हुआ था. उनका जीवन अनुशासन, साहस और राष्ट्रप्रेम की मिसाल रहा. 21 नवंबर 1941 को वह भारतीय सेना में भर्ती हुए और उन्हें राजपूत रेजिमेंट में जगह मिली. सेना में रहते हुए उन्होंने अपनी मेहनत और कर्तव्यनिष्ठा से अलग पहचान बनाई.
जुलाई 1947 में उन्हें लांस नायक के पद पर पदोन्नति मिली. देश के बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता चला गया. दिसंबर 1947 से ही पाकिस्तानी सेना ने जम्मू-कश्मीर में भारतीय चौकियों पर हमले तेज कर दिए थे. वर्ष 1948 की शुरुआत में नौशेरा सेक्टर के तेंधार मोर्चे पर भी दुश्मन की नजरें टिक गई थीं.
नौ सैनिकों के साथ संभाला तेंधार मोर्चा: 6 फरवरी 1948 को पाकिस्तानी सेना ने तेंधार चौकी पर जोरदार हमला कर दिया. उस समय नायक जदुनाथ सिंह के पास केवल नौ सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी थी. दुश्मन की संख्या कहीं ज्यादा थी, लेकिन जदुनाथ सिंह ने हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने अपने सैनिकों को मोर्चे पर इस तरह तैनात किया कि दुश्मन के लिए आगे बढ़ना आसान नहीं रहा.
दुश्मन ने एक के बाद एक हमले किए, लेकिन जदुनाथ सिंह और उनकी टुकड़ी ने हर बार उसका मुंहतोड़ जवाब दिया. उनकी रणनीति और सैनिकों के अदम्य साहस के आगे हमलावरों को पीछे हटना पड़ा. इस दौरान भारतीय सैनिकों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा. कई सैनिक घायल हो गए और कुछ वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन जदुनाथ सिंह ने मोर्चा नहीं छोड़ा.
घायल होने के बाद भी नहीं मानी हार: दुश्मन ने जब तीसरी बार हमला किया तो स्थिति बेहद गंभीर हो गई थी. जदुनाथ सिंह की टुकड़ी के ज्यादातर सैनिक घायल हो चुके थे और लड़ने की स्थिति में नहीं थे. इसके बावजूद उन्होंने हार मानने के बजाय खुद मोर्चा संभालने का फैसला किया. उन्होंने अपने एक घायल सैनिक से स्टेनगन ली और दुश्मन पर गोलियों की बौछार करते हुए आगे बढ़ गए.
उनके इस अचानक और जबरदस्त हमले से पाकिस्तानी सैनिकों में अफरातफरी मच गई. उन्हें पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा. जदुनाथ सिंह का मकसद किसी भी कीमत पर दुश्मन को तेंधार चौकी तक पहुंचने से रोकना था. वह जानते थे कि पीछे से भारतीय सेना की मदद पहुंचने तक उन्हें हर हाल में मोर्चे पर डटे रहना होगा.
सिर में लगी गोली, लेकिन बचा लिया नौशेरा: जदुनाथ सिंह लगातार दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे. इसी दौरान एक गोली उनके सिर में आकर लगी और वह रणभूमि में गिर पड़े. उन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए. उनके बलिदान ने घायल सैनिकों में भी नया जोश भर दिया और उन्होंने दोबारा मोर्चा संभाल लिया.
इसी बीच भारतीय सेना की अतिरिक्त टुकड़ी भी तेंधार चौकी पहुंच गई. जदुनाथ सिंह और उनके साथियों की बहादुरी ने भारतीय सेना को जरूरी मदद पहुंचने तक समय दिया. उनकी वीरता के कारण दुश्मन नौशेरा की ओर आगे बढ़ने में सफल नहीं हो सका. इस तरह उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया.
अंडमान के द्वीप पर भी अमर हुआ नाम: नायक जदुनाथ सिंह की वीरता आज भी भारतीय सेना के इतिहास में प्रेरणा का स्रोत है. उनकी शहादत को सम्मान देते हुए 23 जनवरी 2023 को अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के 21 अनाम द्वीपों का नाम 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया. इनमें एक द्वीप का नाम नायक जदुनाथ सिंह के नाम पर भी रखा गया है. यह सम्मान उनके अदम्य साहस और देश के प्रति समर्पण को हमेशा याद दिलाता रहेगा.
प्रख्यात इतिहासकार डॉ. विकास खुराना बताते हैं कि शाहजहांपुर की पहचान केवल स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इस जिले ने देश को कई महान सैनिक भी दिए हैं. नायक जदुनाथ सिंह ने 1948 के युद्ध में तेंधार चौकी पर अपनी छोटी टुकड़ी के साथ जिस बहादुरी से मुकाबला किया, वह अद्भुत है. गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने आखिरी सांस तक दुश्मन को आगे बढ़ने से रोके रखा. उनके साहस ने भारतीय सेना को अतिरिक्त मदद पहुंचने तक मोर्चा संभालने का समय दिया.
साहस, कर्तव्य और बलिदान का जज्बा: शाहजहांपुर की यह धरती आज भी अपने वीर सपूतों की गौरवगाथा पर गर्व करती है. अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह जैसे क्रांतिकारियों के साथ नायक जदुनाथ सिंह का नाम भी यहां के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है. उनका जीवन बताता है कि देश की रक्षा के लिए साहस, कर्तव्य और बलिदान का जज्बा कितना महत्वपूर्ण होता है. नायक जदुनाथ सिंह भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी वीरता आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी.
यह भी पढ़ें- एक खेत, दो फसलें और पूरे साल जीतोड़ मेहनत, जानिए संभल के किसानों की असली कमाई
यह भी पढ़ें- गांधी जयंती पर तिलक भवन की कहानी: तहखाने में सीक्रेट रूम, क्रांतिकारियों की बैठकें और आजादी की किताबें