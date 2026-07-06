झज्जर में नायब तहसीलदार 2 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार, 50 हजार रुपए पहले ले चुका था
हरियाणा के झज्जर में नायब तहसीलदार बलवान सिंह 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है.
Published : July 6, 2026 at 10:38 PM IST|
Updated : July 6, 2026 at 10:50 PM IST
झज्जर : हरियाणा के झज्जर जिले से भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने नायब तहसीलदार बलवान सिंह को 2 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.
ढाई लाख की रिश्वत मांगी : जानकारी के अनुसार, आरोपी नायब तहसीलदार ने शिकायतकर्ता से माज़रा गांव की जमीन दुरुस्ती के नाम पर कुल ढाई लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी. आरोप है कि वो पहले ही 50 हजार रुपये रिश्वत के तौर पर ले चुका था. इसके बाद शिकायतकर्ता ने मामले की शिकायत ACB से की. शिकायत के आधार पर इंस्पेक्टर देवेंद्र के नेतृत्व में ACB की टीम ने ट्रैप लगाया.
रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया : तय योजना के अनुसार जैसे ही आरोपी ने 2 लाख रुपये की रिश्वत ली, टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. ACB ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले में आगे की जांच की जा रही है.
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