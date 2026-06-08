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दिल्ली में O-Zone विवाद: डर के साये में जी रहे बदरपुर के लाखों लोग, सामूहिक पंचायत कर की ये मांग

दिल्ली के यमुना फ्लड जोन को ओ-ज़ोन घोषित किया गया है. इस क्षेत्र में अवैध निर्माण रोकने के लिए सार्वजनिक नोटिस बोर्ड लगाए गए हैं.

बदरपुर विधानसभा के नहरपार में O-Zone के खिलाफ प्रदर्शन
बदरपुर विधानसभा के नहरपार में O-Zone के खिलाफ प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 8, 2026 at 3:44 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में यमुना किनारे बसे कई कॉलोनी में O-Zone का बोर्ड नगर निगम के द्वारा लगा दिया गया है. जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि यह एरिया Zone-O के अंतर्गत आता है, इन एरिया में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी. जब से यह बदरपुर बॉर्डर इलाके में लगा है तब से उन इलाकों के रहने वाले लोगों की नींद उड़ी हुई है, उन्हें डर है कि कहीं उनके भी घर पर अब बुलडोजर की कार्रवाई न हो.

बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के नहर पार मीठापुर,हरिनगर और जैतपुर इलाके में Zone-O का बोर्ड लगा दिया गया है. इसके बाद इस इलाके के रहने वाले लोग दहशत में है. अब जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें O-Zone से बाहर निकाले. दिल्ली में कई इलाके Zone-O घोषित हो गए हैं. दरअसल यमुना से 300 मीटर के दायरे में आने वाली वह सभी कालोनियां O-ZONE के दायरे में आती है, जहां किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य या मरम्मत पर प्रतिबंध होता है और अब नगर निगम के द्वारा उन सभी इलाकों में डिमोलिशन की कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां O-Zone लगा हुआ है.

बदरपुर विधानसभा के नहरपार में O-Zone के खिलाफ प्रद्रशन (ETV Bharat)

बदरपुर विधानसभा के नहरपार में O-Zone के खिलाफ प्रदर्शन

कई ऐसे इलाके हैं, जो यमुना से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर बसी हुई है. और जहां नगर निगम के द्वारा Zone-O का बोर्ड लगा दिया गया है. अब इन इलाके में रहने वाले लोग बहुत परेशान हैं और उन्हें डर सता रहा है कि जिस तरह से दिल्ली में कई इलाकों में नगर निगम का बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है कहीं उनके भी मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई न हो जाए.

कई इलाकों में Zone-O का बोर्ड

सभी जनता ने एकजुट होकर सामूहिक पंचायत की और O-Zone हटाने की मांग की है. साथ ही अपने जनप्रतिनिधि से भी यह आग्रह किया है कि देश के केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से उनकी मुलाकात कराया जाए ताकि वह अपने क्षेत्र को बचाने के लिए उनसे गुहार लगाया जा सके और उन्हें बताया जाए कि हम लोग यमुना से बहुत दूरी पर बसे हैं, जहां लाखों की संख्या में लोग रहते हैं और यह बहुत पुराना गांव बसा हुआ है. इसके बावजूद हमें O-Zone के दायरे में रखा गया है, जो बिल्कुल गलत है.

स्थानीय लोगों की क्षेत्र को बचाने के लिए गुहार

पंचायत में शामिल सरजीत चौकन बताते हैं कि देखिए हम लोगों को गलत तरीके से डीमार्केशन करके O-Zone में डाल दिया गया है. हमारा क्षेत्र यमुना से तीन से चार किलोमीटर दूर है. इसके बावजूद हमारे क्षेत्र में ओ-जोन लगा दिया गया है. इसलिए हम लोग अपने जनप्रतिनिधियों से भी अपने क्षेत्र को बचाने के लिए गुहार लगाया है लेकिन उनके तरफ से कोई भी संतुष्टि वाला जवाब नहीं मिल रहा, हमारे चारों तरफ ओ-जोन का बोर्ड लग गया है. क्षेत्र के सभी लोग डरे हुए हैं कि कहीं उनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई न हो जाए जबकि हमारा गांव बहुत पुराना है.

स्थानीय लोगों में बुलडोजर की कार्रवाई का खौफ

वही मीठापुर वार्ड के रहने वाले अनिल भट्ट बताते हैं कि O-Zone का बोर्ड लगने के बाद क्षेत्र के लोगों को नींद नहीं आ रहा है. जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा जबकि जगतपुर गांव जो मनोज तिवारी का क्षेत्र है, उसे तोड़ दिया गया, वहां बुलडोजर की कार्रवाई की गई है. इसलिए हम लोग भी बहुत डरे हुए हैं कि कहीं हमारे क्षेत्र में भी बुलडोजर की कार्रवाई शुरू न हो जाए. इसलिए आज हम लोगों ने यह मीटिंग किया है कि अगर हम लोगों के क्षेत्र से ओ-जोन का बोर्ड नहीं हटाया गया तो हम लोग DDA के दफ्तर पर प्रदर्शन करेंगे.

बता दें कि दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने हरी नगर मीठापुर और जैतपुर के साथ ही संगम विहार के कुछ इलाकों को ओ-जोन से हटाने की मांग को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को ज्ञापन सौंपा है और यह मांग की है कि इन इलाकों को जल्द ही ओ-जोन से F-Zone में कर दिया जाए.

दिल्ली के यमुना फ्लड जोन (बाढ़ क्षेत्र) को मास्टर प्लान के तहत 'O-Zone' (ओ-ज़ोन) घोषित किया गया है. इस क्षेत्र में अवैध निर्माण रोकने और लोगों को जागरूक करने के लिए दिल्ली के विभिन्न हिस्सों (नॉर्थ, नॉर्थ-ईस्ट और साउथ-ईस्ट दिल्ली) में सार्वजनिक नोटिस बोर्ड लगाए गए हैं, जिस में बुराड़ी, वजीराबाद, जगतपुर, झड़ौदा, झंगोला और पल्ला गांव,सोनिया विहार और करावल नगर, मदनपुर खादर, जैतपुर, मीठापुर, हरिनगर और संगम विहार जैसे इलाकों में भी O-Zone का बोर्ड लगाया गया है. इन लोगों का मानना है कि हम लोगों को गलत डिमांर्कशन के जरिए O-Zone लगा दिया गया है.

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