प्रदेश की सबसे उम्रदराज बाघिन रंभा की मौत, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में ली अंतिम सांस

राज्य की वाइल्डलाइफ के लिए सोमवार को जयपुर से एक दुखद खबर सामने आई.

Nahargarh Biological Park
रंभा अपने दो शावक रिद्धी और रुद्र के साथ (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 15, 2025 at 8:28 PM IST

3 Min Read
जयपुर: प्रदेश के वन्य जीव प्रेमियों के लिए सोमवार को एक दुखद खबर राजधानी से सामने आई. राज्य की सबसे उम्रदराज बाघिन रंभा की जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में मौत हो गई. 28 अगस्त 2004 को बाघिन रंभा का जन्म हुआ था.

वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर की देखरेख में बाघिन का पोस्टमार्टम किया जाएगा. पोस्टमार्टम के बाद ही अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. मृतक बाघिन की वर्तमान में उम्र 21 साल और साढ़े महीने थी. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के दौरान डीएफओ विजयपाल सिंह और रेंजर शुभम शर्मा भी मौजूद रहेंगे. रंभा को बाघिन रानी के नजदीक बने एंक्लोजर में रखा गया था. इस दौरान रंभा के सामने ही बाघिन रानी ने भी स्कंदी समेत अन्य शावकों को जन्म दिया था.

21 साल का जीवन बना मिसाल : वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉ. अरविंद माथुर लगातार इस बाघिन की राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग कर रहे थे. उनके मुताबिक अधिक उम्र होने के कारण लगातार बाघिन के स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल रही थी. वन्य जीव प्रेमियों के मुताबिक जंगल में रहने वाले बाघों की उम्र आमतौर पर 13 से 15 साल के बीच में होती है. इसके बाद प्राकृतिक चुनौतियों के बीच और संघर्ष के हालात के बीच उन्हें हार माननी पड़ती है. वहीं, एनक्लोजर में नियमित देख रेख और खाने-पानी की सुविधा के कारण आमतौर पर बाघ 17 से 19 वर्ष तक जीवित रह जाते हैं, लेकिन बाघिन रंभा ने 21 वर्ष से अधिक आयु को पूरा किया, जो वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक उदाहरण है.

पढे़ं : खुले जंगल में बब्बर शेरों की दहाड़, नाहरगढ़ में बढ़ रहा एशियाटिक शेरों का कुनबा

2004 में जयपुर में जन्मी थी रंभा : नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के वरिष्ठ वन्यजीव चिकित्सक डॉ. अरविंद माथुर ने बताया कि साल 2004 में बाघिन चंदा ने चार शावकों को जन्म दिया था. उसमें रंभा, महक, गौरी और रुद्र शामिल थे. इसके बाद वन्यजीव आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत रुद्र को जोधपुर जू, गौरी को भोपाल के वन विहार जू और महक को कोटा जू भेजा गया. जबकि बाघिन रंभा जयपुर स्थित बायोलॉजिकल पार्क का हिस्सा रही.

कभी विवाद, तो कभी सौगात रही थी रंभा : रंभा बाघिन अपने जीवन काल में सकारात्मक और नकारात्मक चर्चाओं में रही. जहां साल 2020 में बाघिन रंभा अचानक उस वक्त चर्चा में आई, जब 20 जून की तारीख को उसने अपने केयरटेकर की अंगुली को चबा दिया. यह वाकया उस वक्त पेश आया, जब केयरटेकर मुन्ना बाघिन रंभा के लिए इलेक्ट्रोल घोल रहा था. रंभा के जीवन काल के दौरान उसके शावकों ने भी नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में जन्म लिया था.

इससे पहले नाहरगढ़ बायलॉजिकल पार्क के लिए रंभा साल 2018 में खुशियों का पैगाम भी लाई. 8 दिसंबर 2018 को पहली मर्तबा किसी बाघिन ने यहां शावकों को जन्म दिया था. वह रंभा ही थी, जिसके तीन शावकों ने यहां जन्म लिया था. इनमें से एक ने जन्म के कुछ समय बाद दम तोड़ दिया था, तो दो शावक रिद्धी और रुद्र ने सितंबर 2019 और जून 2020 में दम तोड़ दिया था.

