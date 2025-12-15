ETV Bharat / state

प्रदेश की सबसे उम्रदराज बाघिन रंभा की मौत, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में ली अंतिम सांस

रंभा अपने दो शावक रिद्धी और रुद्र के साथ ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: प्रदेश के वन्य जीव प्रेमियों के लिए सोमवार को एक दुखद खबर राजधानी से सामने आई. राज्य की सबसे उम्रदराज बाघिन रंभा की जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में मौत हो गई. 28 अगस्त 2004 को बाघिन रंभा का जन्म हुआ था. वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर की देखरेख में बाघिन का पोस्टमार्टम किया जाएगा. पोस्टमार्टम के बाद ही अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. मृतक बाघिन की वर्तमान में उम्र 21 साल और साढ़े महीने थी. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के दौरान डीएफओ विजयपाल सिंह और रेंजर शुभम शर्मा भी मौजूद रहेंगे. रंभा को बाघिन रानी के नजदीक बने एंक्लोजर में रखा गया था. इस दौरान रंभा के सामने ही बाघिन रानी ने भी स्कंदी समेत अन्य शावकों को जन्म दिया था. 21 साल का जीवन बना मिसाल : वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉ. अरविंद माथुर लगातार इस बाघिन की राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग कर रहे थे. उनके मुताबिक अधिक उम्र होने के कारण लगातार बाघिन के स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल रही थी. वन्य जीव प्रेमियों के मुताबिक जंगल में रहने वाले बाघों की उम्र आमतौर पर 13 से 15 साल के बीच में होती है. इसके बाद प्राकृतिक चुनौतियों के बीच और संघर्ष के हालात के बीच उन्हें हार माननी पड़ती है. वहीं, एनक्लोजर में नियमित देख रेख और खाने-पानी की सुविधा के कारण आमतौर पर बाघ 17 से 19 वर्ष तक जीवित रह जाते हैं, लेकिन बाघिन रंभा ने 21 वर्ष से अधिक आयु को पूरा किया, जो वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक उदाहरण है. पढे़ं : खुले जंगल में बब्बर शेरों की दहाड़, नाहरगढ़ में बढ़ रहा एशियाटिक शेरों का कुनबा