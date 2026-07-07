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नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क: लायन सफारी में जन्मे शेरनी तारा के शावक की मौत, वजह आई सामने

जयपुर: नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से दुखद खबर सामने आई है. लायन सफारी में शेरनी तारा के शावक की मंगलवार को मौत हो गई. मंगलवार सुबह से शावक सुस्त दिखाई दे रहा था और वह मां का दूध भी नहीं पी पा रहा था. इस दौरान शेरनी शावक को लगातार चाट रही थी. उसे मुंह में दबाकर इधर-उधर घूम रही थी. मौत के कारणों की पुष्टि के लिए मेडिकल बोर्ड से शावक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया. पोस्टपार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार किया गया. शावक की मौत होने से वन्यजीव प्रेमियों और वन विभाग में दुख का माहौल है. पिछले दिनों भी शावकों की मौत हो चुकी है. नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में एक के बाद एक वन्यजीवों की मौत होने से जिम्मेदारों पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण: उप वन संरक्षक (वन्यजीव) विजय पाल सिंह ने बताया कि शावक को जन्म के बाद उसकी मां के साथ पुनर्मिलन कराया गया था. शेरनी शावक की देखभाल सामान्य रूप से कर रही थी. मंगलवार सुबह से शावक सुस्त दिखाई दे रहा था और वह मां का दूध भी नहीं पी पा रहा था. इस दौरान शेरनी शावक को लगातार चाट रही थी और उसे मुंह में दबाकर इधर-उधर घूम रही थी. मौत के कारणों की पुष्टि के लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा शावक का पोस्टमार्टम कराया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण 'Asphyxia resulting from tracheal collapse' यानी 'श्वांस नली में छेद/सिकुड़न के कारण दम घुटना' बताया गया है. वन विभाग प्रशासन की ओर से शावक के शव का नियमानुसार अंतिम संस्कार कराया गया.

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