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मांडल कस्बे में कल होगा नाहर नृत्य , 412 साल से निभाई जा रही परंपरा

पारंपरिक वाद्य यंत्रों के धुनों के बीच पुरूष अपने शरीर पर रुई लपेट कर शेर का स्वांग रच नृत्य करते हैं.

नाहर नृत्य का आयोजन
नाहर नृत्य का आयोजन (ETV Bharat Bhilwara (File Photo))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 16, 2026 at 11:58 AM IST

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भीलवाड़ा: जिले के मांडल कस्बे में नाहर (शेर) नृत्य प्रतिवर्ष होली के बाद रंग तेरस के दिन शाम को आयोजित किया जाता है. मुगल बादशाह शाहजहां के मनोरंजन के लिए शुरू किया गया ये आयोजन अब तो मांडल कस्बे का प्रमुख त्योहार बन चुका है. इस बार 17 मार्च को इसका आयोजन किया जाएगा. पारंपरिक वाद्य यंत्रों के धुनों के बीच पुरूष अपने शरीर पर रुई लपेट कर शेर का स्वांग रच नृत्य करते हैं.

क्या है इतिहास : करीब 412 साल पहले वर्ष 1614 में भीलवाड़ा जिले के मांडल गांव में मेवाड़ महाराणा अमर सिंह से संधि करने के बाद उदयपुर जाते समय मुगल बादशाह शाहजहां ने मांडल में पड़ाव किया था. उस दौरान उनके मनोरंजन के लिए इसे शुरू किया गया था, जो आज एक परंपरा बन गई है. यह नृत्य वर्ष में एक बार केवल राम और राज के सम्मुख ही होता है.

राजस्थान लोक कला केंद्र मांडल के अध्यक्ष रमेश बूलि (ETV Bharat Bhilwara)

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इस बार 412वां आयोजन : राजस्थान लोक कला केंद्र मांडल के अध्यक्ष रमेश बूलिया कहते हैं कि नाहर नृत्य समारोह नरसिंह अवतार का रूप है. 1614 ईस्वी में दिल्ली के बादशाह शाहजहां के समय से चला आ रहा है. शाहजहां जब मेवाड़ छोड़कर वापस दिल्ली जा रहा था, उस समय मांडल गांव वालों ने अपने नरसिंह अवतार का प्रदर्शन कर शाहजहां को खुश किया था. रंग तेरस के दिन 1614 ईस्वी से यह नाहर नृत्य का कार्यक्रम आज तक लगातार आयोजित हो रहा है. इस बार 412वां नाहर नृत्य मना रहे हैं.

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माली समाज के कलाकार : यह त्योहार मांडल कस्बे के लिए दीपावली से भी बढ़कर त्योहार है. इस दिन बहन-बेटियां और दामाद सभी गांव आते हैं. घरों में तरह-तरह की मिठाइयां और पकवान बनाए जाते हैं. रंग तेरस के दिन सुबह से ही रंग खेलते हैं. दिन में बेगम और बादशाह की सवारी निकलती है. यह सवारी रंग गुलाल उड़ाते और हंसी ठिठोली करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचती है. यहां तहसीलदार को रंग गुलाल लगाते हैं.

सभी कलाकार माली समाज के होते हैं
सभी कलाकार माली समाज के होते हैं (ETV Bharat Bhilwara (File Photo))

रुई से बनाते हैं नाहर : नाहर बनाने के लिए चार पुरुष कलाकारों पर तीन किलोग्राम रुई का चोला पहनाकर शेर के जैसे दो कानों पर सिंग लगाए जाते हैं. यह सभी कलाकार माली समाज के होते हैं. फिर यह वाद्य यंत्र की धुन पर नाचते हैं. इस नृत्य को देखने देश व प्रदेश से काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं. भारत में होली के दूसरे दिन रंग खेला जाता है, जबकि मांडल कस्बे में शीतला सप्तमी व रंग तेरस के दिन रंग खेला जाता है.

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RANG TERAS
RANG TERAS IN MANDAL TOWN BHILWARA
NAHAR DANCE
NAHAR DANCE ON RANG TERAS

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