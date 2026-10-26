नाहन में 29 अक्टूबर तक धारा 163 लागू, बिना अनुमति पांच या अधिक लोगों के जुटने पर रोक
प्रशासन ने यह कदम 23 अक्टूबर को वाल्मीकि चौक पर वाल्मीकि समुदाय और सिख समुदाय के सदस्यों के बीच हुए विवाद के बाद उठाया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 9:47 PM IST
नाहन: सिरमौर जिले के नाहन में वाल्मीकि चौक पर दो समुदायों के बीच हुए टकराव के बाद जिला प्रशासन ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. जिला मजिस्ट्रेट एवं डीसी प्रियंका वर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत नाहन के चिह्नित क्षेत्रों में 29 अक्टूबर 2026 तक प्रतिबंध लागू किए हैं. इनके तहत सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थानों पर पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी.
किन क्षेत्रों में लागू रहेंगे आदेश?
प्रशासन के अनुसार, प्रतिबंध नाहन पुलिस थाना क्षेत्र में दोसड़का से वाल्मीकि चौक होते हुए दिल्ली गेट तक और वाल्मीकि चौक से एंट्री गेट बस स्टैंड तक लागू रहेंगे. इन मार्गों के दोनों ओर लगते क्षेत्र भी आदेशों के दायरे में शामिल हैं.
23 अक्टूबर की घटना के बाद लिया फैसला
प्रशासन ने यह कदम 23 अक्टूबर को वाल्मीकि चौक पर वाल्मीकि समुदाय और सिख समुदाय के सदस्यों के बीच हुए विवाद के बाद उठाया है. घटना के दौरान पत्थरबाजी हुई थी, जिसमें पुलिस कर्मियों और दोनों समुदायों के लोगों को चोटें आईं. साथ ही सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचने तथा सामान्य आवाजाही प्रभावित होने की बात भी सामने आई थी. पुलिस के हस्तक्षेप के बाद स्थिति नियंत्रित हुई, लेकिन तनाव की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं.
एसपी सिरमौर की रिपोर्ट के अनुसार, 27 अक्टूबर को सुबह 10 बजे वाल्मीकि चौक पर हुई घटना में संरचना को पहुंचे नुकसान के विरोध में लोगों के जुटने की आशंका थी. इसमें हिमाचल प्रदेश के अलावा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से निहंग सिखों के आने की संभावना भी जताई गई थी. संभावित टकराव और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के मद्देनजर प्रतिबंध लागू किए गए हैं.
रैली, जुलूस और हथियार लेकर चलने पर रोक
आदेशों के तहत बिना अनुमति सार्वजनिक रैली, जुलूस और प्रदर्शन नहीं किए जा सकेंगे. लाठी, खंजर, डंडे, भाले, तलवार, गैंती और फावड़े सहित घातक हथियार या ऐसी वस्तुएं लेकर चलने पर भी रोक रहेगी. सड़कों, राजमार्गों और फुटपाथों पर यातायात बाधित करने वाली गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी. इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर पत्थर या अन्य आपत्तिजनक सामग्री फेंकने, भड़काऊ भाषण देने, सांप्रदायिक या राष्ट्रविरोधी नारे लगाने और आपत्तिजनक बैनर-पोस्टर लगाने पर भी रोक लगाई गई है. मशाल, पुतला या टायर जैसी ज्वलनशील वस्तुएं जलाने और पटाखे फोड़ने की भी अनुमति नहीं होगी.
आपात सेवाओं और मीडिया को छूट
प्रशासन ने मजिस्ट्रेटी ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों, पुलिस, अग्निशमन सेवाओं, सेना, अर्धसैनिक बलों, बिजली-पानी और नगर सेवाओं के साथ चिकित्सा आपातकाल में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को छूट दी है. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इन प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रहेंगे.
उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
आदेशों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी एसपी सिरमौर को सौंपी गई है. प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और आदेशों का पालन करने की अपील की है.
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