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नाहन में 29 अक्टूबर तक धारा 163 लागू, बिना अनुमति पांच या अधिक लोगों के जुटने पर रोक

23 अक्टूबर की घटना के बाद प्रशासन ने लिया फैसला ( ETV BHARAT )

नाहन: सिरमौर जिले के नाहन में वाल्मीकि चौक पर दो समुदायों के बीच हुए टकराव के बाद जिला प्रशासन ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. जिला मजिस्ट्रेट एवं डीसी प्रियंका वर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत नाहन के चिह्नित क्षेत्रों में 29 अक्टूबर 2026 तक प्रतिबंध लागू किए हैं. इनके तहत सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थानों पर पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी.

किन क्षेत्रों में लागू रहेंगे आदेश?