अनार में छिपा रखा था चिट्टा, पुलिस ने आरोपी को घर से किया गिरफ्तार, आभूषण और कैश भी बरामद

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश में चिट्टा तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है. ऐसे में चिट्टा तस्कर भी पकड़े जाने से बचने के लिए नये-नये तरीके अपना रहे है. कुछ ऐसा ही मामला जिला सिरमौर के नाहन से सामने आया है. जहां गुप्त सूचना के आधार पर नाहन पुलिस ने एक आरोपी के घर छापेमारी की. इस दौरान आरोपी के घर में अलमारी से मिट्टी के जले हुए अनार में चिट्टा बरामद हुआ. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.