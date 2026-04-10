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एक कमरे में कई डॉक्टर, बाहर सैकड़ों मरीज, इस मेडिकल कॉलेज की OPD बनी ‘संघर्ष स्थल’

मेडिकल कॉलेज की अधूरी बिल्डिंग और सियासी खींचतान के बीच स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, लोग परेशान.

Nahan Medical College Poor Facilities
मेडिकल कॉलेज नाहन की ओपीडी में सुविधाओं की कमी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 10:24 AM IST

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सिरमौर: इलाज की उम्मीद लेकर अस्पताल पहुंचने वाले मरीज जब घंटों भीड़ में खड़े रहने को मजबूर हो जाएं, जब डॉक्टर खुद तंग कमरों में सांस लेने की जगह तलाशते नजर आएं और जब एक ही कमरे में 4-5 डॉक्टरों के बीच मरीज अपनी बारी के लिए जूझता रहे, तो समझ लीजिए कि सिस्टम कहीं न कहीं टूट चुका है.
जिला सिरमौर के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान डॉ. वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नाहन की ओपीडी पिछले कुछ सालों से कुछ ऐसी ही तस्वीर पेश कर रही है. जहां इलाज से पहले ‘इंतजार’ और ‘भीड़’ से जंग लड़नी पड़ती है. अब यह ओपीडी मानो मरीजों और डॉक्टरों के लिए संघर्ष स्थल बन गई हो.

1000 से 1300 तक ओपीडी

दरअसल जिला सिरमौर की करीब 5 से 6 लाख आबादी का बोझ उठाने वाला यह संस्थान अब खुद अव्यवस्था के दबाव में कराह रहा है. हर दिन 1000 से 1300 तक पहुंचती ओपीडी, एक ही फ्लोर में सिमटे 7-8 विभाग, कमरों में ठूंसे डॉक्टर और बाहर लंबी कतारों में खड़े मरीज, यह हालात सिर्फ बदइंतजामी नहीं, बल्कि एक ऐसे स्वास्थ्य तंत्र की कहानी है, जो समय के साथ खुद को विस्तार नहीं दे पाया.

Nahan Medical College Poor Facilities
मेडिकल कॉलेज नाहन की ओपीडी (ETV Bharat)

OPD में मरीजों की पीड़ा और डॉक्टरों की मजबूरी

गर्मी की दस्तक के साथ हालात और खराब होने की आशंका है. बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं, उमस भरा माहौल और घंटों इंतजार-इन सबके बीच मरीजों की पीड़ा और डॉक्टरों की मजबूरी दोनों साफ झलकती है. यह तस्वीर सिर्फ एक अस्पताल की नहीं, बल्कि उस भरोसे की है जो हर दिन भीड़ में कहीं खोता जा रहा है. यहां इलाज से पहले नंबर नहीं, सहनशक्ति की परीक्षा होती है. सवाल सिर्फ भीड़ का नहीं, व्यवस्था की क्षमता का है.

तीमारदार कुलदीप ठाकुर ने बताया, "मरीज के साथ खड़े-खड़े हालत खराब हो जाती है. भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है. यहां तक कि एक ही कमरे में कई-कई डॉक्टर बैठते हैं, उनकी भी बड़ी समस्या है. वहीं, भीड़ में लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है."

भीड़, बेबसी और कमरों में सिमटी चिकित्सा व्यवस्था

जिला सिरमौर और उसके आसपास के क्षेत्रों की बड़ी आबादी का बोझ उठाने वाला यह मुख्य स्वास्थ्य संस्थान अब खुद जगह की कमी से जूझ रहा है. ओपीडी एक ही फ्लोर में संचालित हो रही है, जहां 7 से 8 विभागों को किसी तरह समेटा गया है. स्थिति यह है कि हर विभाग के पास अलग स्पेस तो दूर, एक ही कमरे में 3-3, 4-4 और कहीं-कहीं 5-5 डॉक्टर बैठकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं. बाहर सैकड़ों मरीजों की भीड़, उनके साथ आए परिजन और अंदर चलती क्लिनिकल ट्रेनिंग, यह सब मिलकर हालात को और जटिल बना देते है. मरीजों को न बैठने की पर्याप्त व्यवस्था मिलती है और न ही सहज माहौल. घंटों खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करना यहां आम बात बन चुकी है.

Nahan Medical College Poor Facilities
OPD के बाहर लगी मरीजों की भीड़ (ETV Bharat)

पुरानी व्यवस्था पर बढ़ता बोझ

मेडिकल कॉलेज नाहन से जुड़े जानकार बताते हैं कि मौजूदा ओपीडी व्यवस्था उस समय की है जब ओपीडी में 50 से 100 मरीज ही आते थे, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं. प्रतिदिन 1000 से ज्यादा मरीज ओपीडी में पहुंच रहे हैं और अकसर यह आंकड़ा 1200 से 1300 तक भी पहुंच जाता है. ऐसे में वही पुरानी व्यवस्था अब पूरी तरह नाकाफी साबित हो रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में हर विभाग के लिए अलग फ्लोर होना चाहिए, ताकि इलाज और प्रशिक्षण दोनों व्यवस्थित तरीके से हो सके, लेकिन यहां स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है.

मेडिकल कॉलेज नाहन की ओपीडी में मरीज के साथ आई महिला (अटेंडेंट) सायरा ने बताया, "डॉक्टर तक पहुंचने में करीब 2 घंटे लग जाते हैं. बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, मजबूरी में खड़े रहना पड़ता है. ओपीडी एक ही फ्लोर में चल रही है. समस्या का समाधान किया जाना चाहिए."

अधूरी बिल्डिंग-समाधान सामने, लेकिन काम ठप

ओपीडी के सामने ही मेडिकल कॉलेज की नई बिल्डिंग सालों से अधूरी खड़ी है. यह वही बिल्डिंग है, जो अगर पूरी हो जाए तो ओपीडी की भीड़ को काफी हद तक कम किया जा सकता है और विभागों को अलग-अलग स्थान देकर बेहतर सुविधा दी जा सकती है, लेकिन विडंबना यह है कि कई सालों से इसका निर्माण कार्य ठप पड़ा हुआ है, जिससे समस्या जस की तस बनी हुई है. यह अधूरी इमारत अब लोगों के लिए उम्मीद से ज्यादा सवाल बन चुकी है.

Nahan Medical College Poor Facilities
एक ही कमरे में कई डॉक्टर इलाज करने को मजबूर (ETV Bharat)

राजनीति में उलझा स्वास्थ्य-मरीज भुगत रहे खामियाजा

2016 में शुरू हुआ यह मेडिकल कॉलेज आज तक पूरी तरह विकसित नहीं हो पाया है. एक ओर प्रदेश की मौजूदा कांग्रेस सरकार इसे शहर से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर दूर कांशीवाला में स्थानांतरित करने की योजना पर काम कर रही है, तो दूसरी ओर भाजपा इसे वर्तमान स्थान पर ही विकसित करने की पक्षधर है. इस सियासी खींचतान के बीच सबसे बड़ा नुकसान स्वास्थ्य सेवाओं को हो रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को अलग-अलग स्थानों पर विकसित करना अधिक व्यावहारिक हो सकता है, जैसा कि प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी किया गया है. इससे ट्रैफिक और आपातकालीन सेवाओं की दिक्कतें भी कम हो सकती हैं.

मेडिकल कॉलेज नाहन की प्रिंसीपल डॉ. संगीत ढिल्लों ने कहा, "मेडिकल कॉलेज नाहन में ओपीडी में स्पेस की कमी है. निर्माणाधीन बिल्डिंग के पूरा होते ही स्थिति में सुधार आएगा."

आखिर कब मिलेगी राहत?

आज हालात ये है कि मरीज इलाज से पहले व्यवस्था से जूझ रहा है और डॉक्टर सीमित संसाधनों में अपनी जिम्मेदारी निभाने को मजबूर हैं. बड़ा सवाल यह है कि मरीजों और डॉक्टरों को इस सुधार के लिए आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा? यह सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज की समस्या नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम की तस्वीर है, जहां जरूरतें बढ़ रही हैं, लेकिन व्यवस्थाएं वहीं ठहरी हुई हैं. अब देखने वाली बात यह है कि अधूरी बिल्डिंग पहले पूरी होती है या फिर मरीजों का सब्र जवाब दे जाता है.

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