सरकारी अस्पताल में भी बढ़ा जांच शुल्क, इस मेडिकल कॉलेज में जेब होगी ढीली

सिरमौर: सरकारी अस्पताल में सस्ती जांच की उम्मीद लेकर आने वाले मरीजों को अब अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ेगी. जिला सिरमौर के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान डॉ. वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नाहन में विभिन्न डायग्नोस्टिक जांच की नई उपयोगकर्ता शुल्क दरें लागू कर दी गई हैं. हाल ही में हुई रोगी कल्याण समिति की कार्यकारिणी बैठक में लिए गए फैसले के बाद वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी किए, जिन्हें तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया.

नाहन मेडिकल कॉलेज में डायग्नोस्टिक जांच की नई दरें लागू (ETV Bharat)

9 प्रकार की जांच के लिए फीस की नई दरें निर्धारित

नाहन मेडिकल कॉलेज में अब ईसीजी से लेकर वीडियो ईईजी तक कुल 9 प्रकार की जांच के लिए मरीजों को निर्धारित फीस अदा करनी होगी. अस्पताल प्रबंधन के अनुसार दरें रोगी कल्याण समिति के जरिए तय की गई हैं, ताकि आधुनिक मशीनों के रखरखाव, तकनीकी सेवाओं और अन्य संचालन व्यय को संतुलित रखा जा सके. हालांकि आम मरीजों में इसे लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. कुछ लोगों का कहना है कि निजी अस्पतालों की तुलना में दरें अभी भी कम हैं, जबकि अन्य मरीजों का मानना है कि सीमित आय वाले परिवारों के लिए अतिरिक्त खर्च बोझ बढ़ा सकता है.