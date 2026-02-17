सरकारी अस्पताल में भी बढ़ा जांच शुल्क, इस मेडिकल कॉलेज में जेब होगी ढीली
ईसीजी से लेकर वीडियो ईईजी तक नई दरें लागू, जरूरतमंद वर्ग को राहत बरकरार रहेगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : February 17, 2026 at 9:46 AM IST|
Updated : February 17, 2026 at 11:11 AM IST
सिरमौर: सरकारी अस्पताल में सस्ती जांच की उम्मीद लेकर आने वाले मरीजों को अब अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ेगी. जिला सिरमौर के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान डॉ. वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नाहन में विभिन्न डायग्नोस्टिक जांच की नई उपयोगकर्ता शुल्क दरें लागू कर दी गई हैं. हाल ही में हुई रोगी कल्याण समिति की कार्यकारिणी बैठक में लिए गए फैसले के बाद वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी किए, जिन्हें तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया.
9 प्रकार की जांच के लिए फीस की नई दरें निर्धारित
नाहन मेडिकल कॉलेज में अब ईसीजी से लेकर वीडियो ईईजी तक कुल 9 प्रकार की जांच के लिए मरीजों को निर्धारित फीस अदा करनी होगी. अस्पताल प्रबंधन के अनुसार दरें रोगी कल्याण समिति के जरिए तय की गई हैं, ताकि आधुनिक मशीनों के रखरखाव, तकनीकी सेवाओं और अन्य संचालन व्यय को संतुलित रखा जा सके. हालांकि आम मरीजों में इसे लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. कुछ लोगों का कहना है कि निजी अस्पतालों की तुलना में दरें अभी भी कम हैं, जबकि अन्य मरीजों का मानना है कि सीमित आय वाले परिवारों के लिए अतिरिक्त खर्च बोझ बढ़ा सकता है.
"नई दरें रोगी कल्याण समिति की स्वीकृति के बाद पारदर्शी प्रक्रिया के तहत लागू की गई हैं. आर्थिक रूप से कमजोर और गंभीर मरीजों को पूरी राहत दी गई है, ताकि उपचार में किसी प्रकार की बाधा न आए." - डॉ. रिशम सिंह, कार्यवाहक एमएस
क्या है नई जांच दरें ?
मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नाहन के कार्यवाहक एमएस डॉ. रिशम सिंह ने बताया कि तय की गई नई दरों के अनुसार ईसीजी जांच के लिए 50 रुपए, यूएसजी (अल्ट्रासाउंड) के लिए 200 रुपए, ईको स्पेशलाइज्ड यूएसजी के लिए 400 रुपए, वीडियो ईईजी के लिए 600 रुपए, एनसीवी के लिए 600 रुपए, ईएमजी के लिए 600 रुपए, वीईपी के लिए 550 रुपए, बीईआरए के लिए 250 रुपए और ट्रेमर एनालिसिस के लिए 500 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है.
|डायग्नोस्टिक जांच
नई शुल्क दरें
(रुपए में)
|ईसीजी
|50
यूएसजी
(अल्ट्रासाउंड)
|200
|ईको स्पेशलाइज्ड यूएसजी
|400
|वीडियो ईईजी
|600
|एनसीवी
|600
|ईएमजी
|600
|वीईपी
|550
|बीईआरए
|250
|ट्रेमर एनालिसिस
|500
इन जरूरतमंद मरीजों को राहत जारी
वहीं, कुछ जरूरतमंद मरीजों को इन नई दरों में राहत मिलेगी. मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि कैंसर मरीज, एचआईवी मरीज, भर्ती कोविड मरीज, बीपीएल परिवार, आयुष्मान/हिमकेयर लाभार्थी, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के मरीज, अज्ञात अथवा लावारिस व्यक्ति, दुर्घटना के 24 घंटे के भीतर के मरीज और एमएलसी केस श्रेणी के मरीजों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.