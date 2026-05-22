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सागर के औद्योगिक क्षेत्र मसवासी ग्रांट में निवेश की बारिश, फूड प्रोसेसिंग व टेक्सटाइल्स पर फोकस

सागर : देश के 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में से एक नागपुर-ग्वालियर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत सागर में विकसित किए जा रहे मसवासी ग्रांट इंडस्ट्रियल एरिया से बुंदेलखंड में औद्योगिक विकास की नई तस्वीर उभरती नजर आ रही है. यहां निवेश के लिए उद्योगपतियों को मिल रही सुविधाएं और छूट के चलते देश के कई बडे उद्योगपतियों ने रुचि दिखाई है. खासकर नवकरणीय ऊर्जा, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल जैसी इंडस्ट्री लगाने के लिए देश के कई औद्योगिक नगरों के उद्योगपति रुचि दिखा रहे हैं. सागर कलेक्टर ने औद्योगिक केंद्रों की समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी.

उद्योगपतियों की समस्याएं तुरंत हल होंगी

सागर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने उद्योग विभाग, एमपीआईडीसी एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की समीक्षा बैठक ली. इसमें उद्योगपति, औद्योगिक संगठनों के साथ संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए प्रोत्साहन हेतु सभी प्रचार-प्रसार किया जाए और उद्योगपतियों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, जिससे निवेश के साथ उद्योग स्थापित हो सकें. उद्योगपतियों की समस्याओं के निराकरण को प्राथमिकता दें. समस्याओं की सूची बनाकर जिला स्तर पर निराकरण लायक समस्याओं को हल करें. राज्य शासन स्तर की समस्याओं को पत्र के माध्यम से सूचित कर निराकरण कराया जाए.

मसवासी ग्रांट औद्योगिक क्षेत्र का प्रजेंटेशन

समीक्षा बैठक में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के प्रबंधक पी.के. उपाध्याय ने सागर में विकसित किए जा रहे मसवासी ग्रांट औद्योगिक क्षेत्र को लेकर प्रजेंटेशन दिया. उन्होंने बताया "यहां सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश के लिए 1 रुपये प्रति वर्गमीटर प्रीमियम, 1 रुपये प्रति वर्गमीटर लीज रेंट एवं विकास शुल्क 20 समान वार्षिक किस्तों में जमा करवाकर भूमि आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है. यहां स्थापित होने वाली इकाइयों को सरकार ने तय सुविधाओं के अलावा 5 साल तक विद्युत शुल्क में छूट एवं 100 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया है."

भविष्य में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए नजदीकी 5 ग्राम बेलखादर, कुढ़ई, कुडरी, बहेरिया साहनी एवं गढ़ोलीकला में 319.19 हेक्टेयर भूमि चयनित की गई है. उद्योग विभाग द्वारा कलेक्टर को मसवासी ग्रांट में जल संसाधन विभाग से जल आवंटन जरूरत बताई गई. जिस पर कलेक्टर ने विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा.