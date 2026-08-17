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नागपंचमी पर रात 12 बजे खुला देश का सबसे दुर्लभ दरबार, जानें नागचंद्रेश्वर के रहस्य और क्यों साल में 1 दिन खुलते हैं कपाट

नागचंद्रेश्वर की प्रतिमा का रहस्य आज भी एक रहस्या है. कुछ स्त्रोत दावा करते हैं कि ये प्रतिमा राजा भोजा के समय की है और नेपाल से लाई गई थी लेकिन दूसरी ओर इसे अति प्राचीन माना जाता है. मंदिर के पुजारी महेश शर्मा के अनुसार, '' बाहर से प्रतिमा लाए जाने का कोई प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है. मंदिर से जुड़े उपलब्ध रिकॉर्ड में भी इसके बाहर से लाए जाने का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता और स्थानीय जानकारी के अनुसार प्रतिमा को यहीं गढ़े जाने की बात सामने आती है. प्रतिमा की उत्पत्ति और उसके यहां स्थापित होने की वास्तविक प्रक्रिया आज भी एक रहस्य है.''

मंदिर के पुजारी महेश गुरु बताते हैं, '' महाकाल मंदिर की तीसरी मंजिल पर विराजमान नागचंद्रेश्वर की प्रतिमा अपने स्वरूप के कारण अत्यंत विशिष्ट मानी जाती है. यहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ नाग शैया पर विराजमान हैं. प्रतिमा में सप्त-फनधारी नाग, शिव-पार्वती के वाहन नंदी, सिंह, गणेश और कार्तिकेय के स्वरूप व सूर्य-चंद्रमा सहित अनेक शिल्प तत्व दिखाई देते हैं. भगवान शिव के गले और भुजाओं में भी नाग लिपटे हुए हैं. इसकी सबसे अनोखी विशेषता यह है कि नागशैया पर विराजमान स्वरूप आम तौर पर भगवान विष्णु से जोड़ा जाता है, जबकि उज्जैन में इसी प्रकार की शेष शैया पर भगवान शिव-पार्वती का स्वरूप दिखाई देता है.''

उज्जैन : 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकलेश्वर: की नगरी अवंतिका उज्जैनी में 17 अगस्त का दिन बेहद खास है. आधी रात जैसे ही घड़ी की सुई 12 पर पहुंची, एक ऐसा द्वार खुला जिसका इंतजार देशभर के शिवभक्त पूरे साल करते हैं. श्री महाकालेश्वर मंदिर के तीसरे तल पर विराजमान भगवान नागचंद्रेश्वर के कपाट 16 अगस्त की मध्य रात्रि 12 बजे खोले गए और इसी के साथ साल में केवल एक बार मिलने वाले नागचंद्रेश्वर व सिद्धेश्वर महादेव के दर्शन का क्रम शुरू हुआ, जो महज 24 घंटे के लिए ही होगा. 17 अगस्त को नागपंचमी पर्व के बाद रात्रि 12 बजे ये कपाट फिर अगले एक साल के लिए बंद हो जाएंगे.

महाकाल मंदिर के तीन तल और सबसे ऊपर नागचंद्रेश्वर

श्री महाकालेश्वर मंदिर की संरचना में अलग-अलग स्तरों पर शिव के विभिन्न स्वरूपों की उपस्थिति दिखाई देती है. गर्भगृह में स्वयंभू भगवान महाकालेश्वर विराजमान हैं. उसके ऊपर ओंकारेश्वर का स्थान है और तीसरे तल पर नागचंद्रेश्वर का मंदिर स्थित है. यानी महाकाल के गर्भगृह से ऊपर उठते हुए यह मंदिर भक्त को एक ऐसे आध्यात्मिक क्रम तक ले जाता है, जिसकी अंतिम मंजिल पर नागचंद्रेश्वर के दर्शन होते हैं, लेकिन इनके दर्शन बेहद दुर्लभ होते हैं, क्योंकि मंदिर साल में महज एक दिन के लिए खुलता है.

साल में सिर्फ एक दिन ही क्यों खुलते हैं कपाट?

यह सवाल नागचंद्रेश्वर मंदिर को और रहस्यमयी बना देता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नागचंद्रेश्वर मंदिर में तक्षक नाग राजा का निवास भी माना जाता है, जिन्होंने महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था. नाग देव के एकाग्र और विश्राम में बाधा न आए, इस वजह से मंदिर के पट सालभर बंद रखे जाते हैं. देश के विभिन्न नाग मंदिरों में भी यही धार्मिक मान्यता है. हालांकि, मंदिर के पुजारी महेश शर्मा कहते हैं कि मंदिर की ऊपरी मंजिल में सुरक्षा संबंधी कारणों से भी इस मंदिर को साल में केवल एक बार ही खोला जाता है.

जानें इस अद्भुत प्रतिमा के रहस्य (Etv Bharat)

24 घंटे दर्शन, फिर एक साल का एकांत

नागपंचमी पर भक्त नागचंद्रेश्वर के दिव्य और अलौकिक दर्शन करते हैं. 24 घंटे लगातार दर्शन का क्रम चलता है और इसके बाद सालभर के लिए फिर ये मंदिर विधि-विधान के साथ बंद कर दिया जाता है.

पट खुलते ही हुआ विशेष पूजन, फिर भक्तों के लिए खुला द्वार

मध्यरात्रि 12बजे मंदिर पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर विनीत गिरी ने विधि-विधान के साथ नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट खोले. परंपरा के अनुसार पहले कपाट के पास गणेश पूजन किया गया, इसके बाद मंदिर में विराजमान अन्य देवस्वरूपों की आराधना करते हुए भगवान नागचंद्रेश्वर और सिद्धेश्वर महादेव का पूजन-अर्चन किया गया. महंत विनीत गिरी महाराज ने बताया, '' भगवान का षोडशोपचार पूजन, दुग्धाभिषेक और आरती की गई. इसके बाद देश-प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि की मंगलकामना की गई. कतार में खड़े श्रद्धालुओं का जैसे ही दर्शन का अवसर आया, पूरा परिसर 'हर हर महादेव' और 'जय श्री महाकाल' के जयकारों से गूंज उठा.

साल में सिर्फ 24 घंटे होते हैं ये दिव्य दर्शन (Etv Bharat)

ऐसे होगा त्रिकाल पूजन

16 अगस्त की मध्यरात्रि प्रथम पूजन के बाद दर्शन शुरू हुए. इसके बाद 17 अगस्त दोपहर 10 से 12 बजे तक शासकीय पूजन किया जाएगा. शाम को मंदिर के पुजारी-पुरोहित संध्या पूजन और आरती करेंगे. रात में अंतिम आरती के बाद कपाट पुनः बंद कर दिए जाएंगे. इस तरह धार्मिक विधि और दर्शन की पूरी परंपरा 24 घंटे के निर्धारित चक्र में पूरी होगी, जिसे त्रिकाल पूजन बताया गया है.

नागपंचमी पर 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान

इस बार नागपंचमी के साथ श्रावण सोमवार और बाबा महाकाल की सवारी का संयोग होने के कारण उज्जैन में भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है. पिछले दो दिनों में 14 लाख से अधिक लोग उज्जैन पहुंचे हैं. ऐसे में नागपंचमी पर कम से कम 10 लाख भक्तों के रहने का अनुमान है. प्रशासन ने लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए दर्शन, पार्किंग, बैरिकेडिंग और यातायात की अलग-अलग व्यवस्थाएं की हैं. 1500 के करीब पुलिस बल और 1500 प्रशासनिक अधिकारी, मंदिर के सुरक्षा कर्मी व्यवस्था संभाल रहे हैं.

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दर्शन के लिए लंबी कतार

नागचंद्रेश्वर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को निर्धारित मार्ग से आगे बढ़ाया जा रहा है. श्रद्धालु सुविधा अनुसार जयसिंह पूरा, कार्तिक मेला ग्राउंड और हरिफाटक जैसे क्षेत्रों की पार्किंग तक पहुंच रहे हैं, जहां से चारधाम मंदिर क्षेत्र होते हुए हरसिद्धि मंदिर, बड़ा गणेश मंदिर और विश्रामधाम होते हुए दर्शन के लिए मंदिर के शिखर पर पहुंच दर्शन लाभ ले रहे हैं. हर साल की तरह इस साल भी शीघ्र दर्शन के लिए 300रु प्रति व्यक्ति ऑनलाइन स्लॉट व्यवस्था भी की गई है, जिससे भारी भीड़ के बीच दर्शन को व्यवस्थित रखा जा सके.