नागलीला की सदियों पुरानी परंपरा, पानी के बीच नाग का हुआ मर्दन

जांजगीर चांपा में नागलीला का मंचन किया गया.सदियों पुरानी इस परंपरा को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी.

Nagleela organized in Janjgir Champa
जांजगीर चांपा में नागलीला का आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 5, 2025 at 1:27 PM IST

3 Min Read
जांजगीर चांपा : छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में एक बार फिर पुरानी परंपरा को जीवंत करने का प्रयास किया गया. जिला मुख्यालय में स्थानीय युवाओं ने मिलकर तीन दिवसीय नाग लीला की शुरुआत की. दो दिनों तक मेला के आयोजन के बाद, तीसरे दिन ऐतिहासिक भीमा तालाब में नाग लीला का प्रदर्शन किया गया. इस महोत्सव को देखने के लिए बच्चे और युवाओं के साथ सभी वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया.

क्या है नागलीला ?
नाग लीला यानी भगवान कृष्ण के बाल्यकाल में यमुना नदी में कालिया नाग का मर्दन किया गया था.कृष्णलीला में यमुना के पानी को कालिया नाग के विष से मुक्त करने की कथाएं कहीं जाती हैं.इसी कथा को पुराने जमाने में गांव के लोग नाटक मंच की मदद से प्रदर्शित किया करते थे. आज भी बुजुर्गों के बीच सजीव चित्रण की यादें ताजा हैं.

कैसे की जाती है नागलीला ?

नाग लीला करने के लिए सबसे पहले एक तालाब का चयन किया जाता है. उसमें ड्रम को रस्से से बांधकर एक मंच और नाव बनाया जाता है, जिसमें आकर्षक सजावट की जाती है.

जांजगीर चांपा में नागलीला का आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हम तालाब के बीच में इसका मंचन करते हैं. ड्रम के सहारे मंच तैयार किया जाता है.फिर नाविक उस पूरे मंच को तालाब में घूमाता है. इसी के बीच में गायन और नृत्य मंडली के साथ भगवान कृष्ण और कालिया नाग बनाया जाता है. फिर कृष्ण भगवान को कालिया नाग के साथ लीला की जाती है- धर्मेन्द्र यादव,आयोजक

नागलीला में कृष्ण ने किया कालिया का मर्दन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुराने जमाने में मनोरंजन का साधन

पहले जब ग्रामीण अंचल में मनोरंजन के संसाधन नहीं होते थे, तब बड़े गांव में खास अलग-अलग मौसम में अलग-अलग तरह की गीत संगीत और सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था. धान के फसल कटाई के बाद किसान अपने परिवार के साथ शाम को नागलीला का आनंद लेने जाते थे. मेला मड़ई में खरीदी करते थे. जांजगीर के भी बुजुर्ग इसी तरह का आयोजन करते थे.

पुरातन परंपरा को देखने उमड़ी भीड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमने इस बार तीन दिनों के नागलीला का आयोजन किया है. आने वाले समय में और भी ज्यादा दिनों का करने का प्रयास किया जाएगा,ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पुरातन संस्कृति से रुबरु कराया जा सके- रेखा गढ़ेवाल, नगर पालिका अध्यक्ष

मोबाइल की दुनिया से बच्चों को बाहर लाना जरुरी

वक्त के साथ साथ लोगों का मनोरंजन का संसाधन बदलने लगा. अब बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गए हैं. जिसके कारण बच्चों की दुनिया मोबाइल स्क्रीन तक ही सिमट चुकी है. बच्चों के इस लत को दूर करने के लिए माता पिता अब डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक का सहारा ले रहे हैं. लेकिन यदि पुरानी परंपराओं को शुरु किया जाए तो बच्चों को ना सिर्फ अपने पुरातन कथाओं का ज्ञान होगा,बल्कि मनोरंजन के साथ वो कुछ सीखेंगे भी. जांजगीर चांपा में पुरानी संस्कृति को रुबरु कराने के लिए एक पहल की गई है, जिसे देखने के लिए सभी वर्ग के लोगों के साथ बच्चों की भीड़ उमड़ी है.

ANCIENT TRADITION
NAGLEELA
नागलीला
पुरातन परंपरा
NAGLEELA ORGANIZED IN JANJGIR

संपादक की पसंद

