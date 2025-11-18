ETV Bharat / state

नूंह में तीस लाख का गांजा बरामद, पुलिस ने फिल्मी अंदाज में पीछा कर एक तस्कर को किया गिरफ्तार

गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाईः पुलिस के अनुसार घटना 17 नवंबर शाम की है, जब थाना प्रबंधक को एंटी नारकोटिक्स टीम यूनिट मेरठ, उत्तर प्रदेश से सूचना मिली कि नगीना थाना क्षेत्र में नूंह की तरफ से बड़कली चौक की ओर एक सफेद रंग की दो गाड़ी भारी मात्रा में नशीला पदार्थ लेकर आ रही है.

नूंहः जिले के नगीना थाना पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की. पुलिस ने फिल्मी अंदाज में पीछा करके ऋषिकेश निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया. पुलिस ने दो वाहनों से कुल दो क्विंटल 36 किलो (236 किलो) गांजा बरामद किया है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 30 लाख रुपये आंकी गई है.

नूंह पुलिस की कार्रवाई (Etv Bharat)

एक युवक मौके से फरारः सूचना मिलते ही नगीना पुलिस टीम ने बड़कली चौक पर नाका बंदी की, लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी गाड़ियां नहीं पहुंचीं, जिस पर टीम ने आगे बढ़कर तलाशी शुरू कर दी. बड़कली चौक से करीब दो सौ गज की दूरी पर सड़क के दाहिनी ओर नगीना निवासी तालीम की सेट्रींग की दुकान के बाहर सफेद इटियोस कार क्षतिग्रस्त हालत में दुकान में घुसी हुई मिली, जबकि दूसरी कार सड़क किनारे खड़ी थी. वहीं दो युवक क्षतिग्रस्त वाहन का टायर बदलते नजर आए. पुलिस टीम को देखते ही उनमें से एक युवक मौके की भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो गया, जबकि दूसरे युवक को पुलिस ने पकड़ लिया.

देहरादून का निवासी है नशा तस्करः पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम सिन्नी गांधी पुत्र अशोक गांधी निवासी मकान नंबर 104, गली नंबर 4, शांति नगर, ऋषिकेश, देहरादून बताया. दोनों गाड़ियों की तलाशी लेने पर उनमें से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है. नगीना पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और फरार आरोपी की तलाश जारी है.