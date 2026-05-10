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सहारनपुर में नगीना सांसद चन्द्रशेखर हाउस अरेस्ट; लालवाला गांव जाने से रोके गये, बोले- "निर्दोष को सजा न मिले और दोषी पर कार्रवाई हो"

गांव लालवाला में एक जमीन को लेकर शनिवार को दो पक्षों में विवाद हो गया था.

नगीना सांसद चन्द्रशेखर
नगीना सांसद चन्द्रशेखर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 6:16 PM IST

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सहारनपुर : आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष एवं नगीना सांसद चन्द्रशेखर आजाद उर्फ रावण को रविवार को आवास पर हाउस अरेस्ट कर लिया गया. उन्होंने लालवाला गांव जाने की बात कही थी. रविवार को उनके घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा. इस दौरान पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहे.


सांसद चंद्रशेखर ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अच्छी बात है फोर्स रहेगी तभी सुरक्षा का माहौल रहेगा. उन्होंने कहा कि यह फोर्स मेरे घर पर नहीं लालवाला पर होनी चाहिए थी. जहां-जहां अन्याय हो रहा है वहां होनी चाहिए.

नगीना सांसद चन्द्रशेखर ने दी जानकारी. (Video credit:)

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आप देख रहे हैं कि किस तरह का अन्याय हुआ. फायरिंग की गई. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा मारपीट की गई. ऐसा बताया जा रहा है कि लोगों के चोट लगी है. महिलाओं के हाथ टूटे हैं.

उन्होंने कहा कि अभी पुलिस ने बताया कि वहां तनाव का माहौल है. उन्होंने कहा कि तनाव का माहौल गांव में हो सकता है, अस्पताल में तो नहीं. उन्होंने कहा कि मैं पुलिस के अधिकारियों से आग्रह करूंगा कि मुझे अस्पताल ले चलें, मैं उन पीड़ितों से मिलना चाहता हूं. उन्होंने कहा कि जब मैं उनसे मिलूंगा तो वह अपना पक्ष मुझे रखेंगे, बताएंगे कि वहां क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, उनके साथ क्या हुआ? तभी तो बात स्पष्ट हो पाएगी.

उन्होंने बताया कि जब तक मुझे जानकारी नहीं मिलेगी तब तक मैं बात नहीं रख पाऊंगा. मेरा यह आग्रह है प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों से, मैं उनके साथ चलकर जिम्मेदार साथियों के साथ जो पीड़ित हैं, चोटिल लोग हैं अस्पताल में, मैं उनसे मिलना चाहता हूं. उन्होंने बताया कि रात में पांच बजे तक मीटिंग चली थाने में, उसका सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए कि रात को क्या हो रहा था? किसके दबाव में यह सब हो रहा है?

उन्होंने कहा कि अगर कोई सरकार पक्ष का व्यक्ति है तो उसको बचाया नहीं जा सकता, कानून सबके लिये बराबर है. उन्होंने कहा कि मैं अपने लोगों की लड़ाई लड़ना बंद कर दूं यह संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा उनकी पीड़ा सुनूंगा. हम लोग बता करेंगे जो जायज हो सकता है, संवैधानिक तरीके से न्याय दिलाने के लिये वह हम करेंगे. उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं निर्दोष को सजा न मिले और दोषी पर कार्रवाई हो. इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई.

एसपी देहात मयंक पाठक ने बताया कि थाना देवबंद इलाके के लालवाला गांव में दो पक्षों के बीच हुई झड़प के बाद सांसद चंद्रशेखर आजाद गांव में जा रहे थे. गांव में तनाव को देखते हुए सांसद चंद्रशेखर आजाद से शांति बनाए रखने की अपील की गई.

यह था मामला : गांव लालवाला में एक जमीन के घेर को लेकर लंबे समय से दो पक्षों के बीच विवाद चला आ रहा था. बीते शनिवार को इसी बात को लेकर दोनों पक्ष अचानक आमने-सामने आ गए थे और देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई थी. मामला पथराव तक पहुंच गया था जिससे पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया था. स्थानीय लोगों ने स्थिति बिगड़ती देख तुरंत डायल 112 और स्थानीय पुलिस को मामले की सूचना दी थी.

यह भी पढ़ें : सहारनपुर: देवबंद के लालवाला गांव में जमीन विवाद में पथराव, पुलिस बल तैनात

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