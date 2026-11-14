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मुजफ्फरनगर: सांसद चंद्रशेखर आजाद के ससुर वीरेंद्र कुमार का लंबी बीमारी के बाद निधन, सुभाष नगर आवास पर पहुंचे नेता

एआईएमआईएम नेताओं और शुभचिंतकों ने दी श्रद्धांजलि. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नगीना लोकसभा सीट से सांसद एवं आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के ससुर वीरेंद्र कुमार का लंबी बीमारी के चलते 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. काफी लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे वीरेंद्र कुमार ने शनिवार को अपनी आखिरी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया. उनके इस प्रकार चले जाने से परिवार ने अपना एक बहुत ही बुजुर्ग, मार्गदर्शक और महत्वपूर्ण सदस्य हमेशा के लिए खो दिया है.

गांव की मिट्टी से जुड़ा साधारण जीवन: वीरेंद्र कुमार मूल रूप से मुजफ्फरनगर के थाना शाहपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ऐतिहासिक गांव कुटबी के रहने वाले थे और उनका पूरा जीवन गांव की माटी और खेती-किसानी से गहराई से जुड़ा रहा था. वह गांव में रहकर अपनी मेहनत की खेती-बाड़ी से ही अपने पूरे परिवार का भरण-पोषण करते आए थे. हालांकि पिछले सात-आठ वर्षों से वह अपने परिवार के साथ थाना नई मंडी क्षेत्र के सुभाष नगर इलाके में रहने लगे थे और उनके परिवार में एक बेटा और दो बेटियां हैं. वह काफी समय से लगातार अस्वस्थ चल रहे थे और बीमारी के चलते उनका उचित इलाज भी कराया जा रहा था, यहाँ तक कि कुछ दिन पहले ही उनकी डायलिसिस भी संपन्न हुई थी.

कुटबी गांव के मूल निवासी थे वीरेंद्र कुमार: पिछले कई सालों से परिवार के साथ सुभाष नगर में रह रहे थे. (Photo Credit: ETV Bharat) सांसद चंद्रशेखर आजाद घर पहुंचे: परिजनों को पूरी उम्मीद थी कि वे स्वस्थ होकर घर लौटेंगे, लेकिन लंबी बीमारी के आगे आखिरकार शनिवार को उनका निधन हो गया और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. ससुर वीरेंद्र कुमार के निधन की दुखद सूचना मिलते ही नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद तुरंत अपने पूरे परिवार के साथ थाना नई मंडी क्षेत्र के सुभाष नगर स्थित आवास पर पहुंचे. इस मुश्किल वक्त में उन्होंने परिवार के बीच पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और ढांढस बंधाया, जबकि इस दौरान परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल था. इसके अलावा एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष इमरान कासमी, नगर अध्यक्ष और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सचिव हाजी दीन मोहम्मद ने भी सुभाष नगर पहुंचकर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं. सांसद चंद्रशेखर आजाद पहुंचे शोक संतप्त परिवार के पास. (Photo Credit: ETV Bharat)