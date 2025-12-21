'SIR को लेकर पार्लियामेंट में हुई बहस'; चंद्रशेखर बोले- क्या चुनाव आयोग राज्य सरकार को कर रहा है रिपोर्ट...?
घाटमपुर के पालपुर गांव में रविवार को भाईचारा सम्मेलन में शामिल हुए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 21, 2025 at 9:24 PM IST
कानपुर : जिले में रविवार को भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस दौरान नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि, पार्लियामेंट में एसआईआर वोटर सूची से नाम काटने को लेकर लंबी बहस हुई है. उस मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा चिंता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को है. वह यह कह रहे हैं कि चार करोड़ वोट कट गए हैं, लेकिन यह जानकारी उनके पास कहां से आई यह बड़ा सवाल है?
घाटमपुर के पालपुर गांव में रविवार को भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया गया था. इस दौरान आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी पहुंचे थे. उन्होंने पूछा कि क्या चुनाव आयोग सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करता है? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कमजोर और गरीब वर्गों के वोट काटकर राज करना चाहती है. उन्होंने कहा कि यह वही वोट है जो बाबा साहब अंबेडकर के विचारों से जुड़े लोगों के हैं. सरकार इन वोटों को खत्म करना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा.
उन्होंने कहा कि जब इन्हें वोट की जरूरत होती है, तब तुम्हारे पास आते हैं. खाना खाने का दिखावा करते हैं. उन्होंने कहा कि, आम जनता पहले से ही महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है. यूपी पर करीब 8 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है. इसका बोझ देश के हर व्यक्ति पर पड़ रहा है और हर नागरिक पर लगभग 31 हजार रुपये का कर्ज बनता है.
मनरेगा का नाम बदलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि, इस योजना में 90% खर्च केंद्र सरकार देती है अब 60% ही देगी. यह जानबूझकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो संवैधानिक अधिकार मिला था, उसे खत्म किया जा रहा है. लेखपाल भर्ती को लेकर उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ लूट हुई है. यह सरकार जब तक रहेगी पिछड़ों को उनका अधिकार नहीं मिल सकता है.
