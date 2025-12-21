ETV Bharat / state

'SIR को लेकर पार्लियामेंट में हुई बहस'; चंद्रशेखर बोले- क्या चुनाव आयोग राज्य सरकार को कर रहा है रिपोर्ट...?

कानपुर : जिले में रविवार को भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस दौरान नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि, पार्लियामेंट में एसआईआर वोटर सूची से नाम काटने को लेकर लंबी बहस हुई है. उस मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा चिंता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को है. वह यह कह रहे हैं कि चार करोड़ वोट कट गए हैं, लेकिन यह जानकारी उनके पास कहां से आई यह बड़ा सवाल है?



घाटमपुर के पालपुर गांव में रविवार को भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया गया था. इस दौरान आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी पहुंचे थे. उन्होंने पूछा कि क्या चुनाव आयोग सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करता है? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कमजोर और गरीब वर्गों के वोट काटकर राज करना चाहती है. उन्होंने कहा कि यह वही वोट है जो बाबा साहब अंबेडकर के विचारों से जुड़े लोगों के हैं. सरकार इन वोटों को खत्म करना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा.