"...भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ेगी"; नगीना सांसद चन्द्रशेखर बोले- पेपर माफिया पर लगना चाहिये NSA
आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष एवं नगीना सांसद चन्द्रशेखर आजाद उर्फ रावण बुधवार को मेरठ पहुंचे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 13, 2026 at 9:13 PM IST
मेरठ : आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष एवं नगीना सांसद चन्द्रशेखर आजाद उर्फ रावण बुधवार को मेरठ पहुंचे. इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. उन्होंने बीजेपी पार्टी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जनता महंगाई से लड़ेगी, बेरोजगारी से लड़ेगी, परेशानियों से लड़ेगी, रोजगार से लड़ेगी, तमाम तरह की समस्याओं से लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ेगी, ऐसा हमें लग रहा है.
आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया से बातचीत की. उन्होंने कहा कि पार्टी अपने बूथ स्तर को मजबूत करेगी और प्रदेश के उस बड़े तबके तक पहुंचेगी, जो आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं. उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं को मदद दी जाएगी और शिक्षा को हर घर तक पहुंचाने का काम पार्टी के द्वारा किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि जो लोग संघर्ष करना जानते हैं वह लोग पार्टी के साथ खड़े हैं. कक्षा एक से 12वीं तक की पढ़ाई ज़ब निःशुल्क होगी और क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी तो लगता है कि बच्चों में खुशहाली की लहर आ जाएगी. उन्होंने कहा कि जब कानून व्यवस्था अच्छी होगी तो प्रदेश में धौलाना और सहारनपुर जैसी घटनाएं नहीं होंगी.
उन्होंने कहा कि वह कहना चाहते हैं कि दोनों पक्ष आपसी समन्वय बनाएं और किसी भी तरह का झगड़ा ना हो. साथ ही निर्दोष लोगों पर कार्रवाई न हो. उन्होंने कहा कि पूर्ण रूप से प्रदेश में शराब बंदी हो, इस विषय को पार्टी अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी. 'प्रदेश की जनता होगी खुशहाल, तभी बदलेंगे प्रदेश के सूरत-ए-हाल' इसी बात को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे.
उन्होंने कहा कि जून से यात्रा जो है पार्टी तय करेगी, उस यात्रा के जरिये हम विषयों को और मुद्दों को घर-घर लेकर जाएंगे. उन्होंने कहा कि जनता महंगाई से लड़ेगी, बेरोजगारी से लड़ेगी, परेशानियों से लड़ेगी, रोजगार से लड़ेगी, तमाम तरह की समस्याओं से लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ेगी, ऐसा हमें लग रहा है.
उन्होंने आरोप लगाया कि पहली बार नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा पेपर नहीं है जो लीक न हुआ हो और यह सरकार कानून व्यवस्था के बड़े-बड़े दावे करती है. उन्होंने कहा कि पेपर माफिया पर NSA लगना चाहिये, सख्ती कार्रवाई होनी चाहिये, संपत्ति जब्त होनी चाहिये.
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