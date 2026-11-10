बागपत में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद बोले- 'विपक्ष की सरकार बन जाए हर तरह की कुर्बानी देने के लिये तैयार...'
सांसद चंद्रशेखर आजाद मंगलवार को बागपत के टिकरी में पार्टी कार्यकर्ता के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 10:47 PM IST
बागपत : आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने भाजपा सरकार पर तीखा जुबानी हमला बोला. उन्होंने कहा कि विपक्ष की सरकार बन जाए हर तरह की कुर्बानी देने के लिये तैयार हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार में शामिल जनप्रतिनिधि जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं. सांसद और विधायक सरकार में हैं, इसके बावजूद उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं और जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है.
सांसद चंद्रशेखर आजाद मंगलवार को बागपत के टिकरी में पार्टी कार्यकर्ता के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे थे. इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने जयंत चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि वह समझदारी दिखाते तो भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाता. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि हम सरकार में होते तो अपने लोगों के काम कराने के लिए सरकार के कपड़े फाड़ देते.
प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में ट्रिपल मर्डर जैसी घटनाएं हो रही हैं. उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मस्जिदों से माइक हटाने तथा नमाज बंद कराने जैसे मुद्दे उठाने का आरोप लगाया.
गन्ना किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जब चीनी 60 रुपये किलो बिक रही है तो गन्ने का मूल्य 600 रुपये क्यों नहीं होना चाहिए? उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए. सरकारी नौकरियों में कमी और युवाओं को रोजगार नहीं मिलने पर भी उन्होंने सरकार को घेरा.
अग्निवीर योजना पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आते ही आयु सीमा में दो साल की बढ़ोत्तरी कर दी गई. उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार और सुरक्षित भविष्य चाहिए, लेकिन सरकार उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है.
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