ETV Bharat / state

बागपत में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद बोले- 'विपक्ष की सरकार बन जाए हर तरह की कुर्बानी देने के लिये तैयार...'

Etv Bharat ( Etv Bharat )

बागपत : आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने भाजपा सरकार पर तीखा जुबानी हमला बोला. उन्होंने कहा कि विपक्ष की सरकार बन जाए हर तरह की कुर्बानी देने के लिये तैयार हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार में शामिल जनप्रतिनिधि जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं. सांसद और विधायक सरकार में हैं, इसके बावजूद उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं और जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है.

सांसद चंद्रशेखर आजाद का बयान (Photo credit: ETV Bharat) सांसद चंद्रशेखर आजाद मंगलवार को बागपत के टिकरी में पार्टी कार्यकर्ता के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे थे. इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने जयंत चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि वह समझदारी दिखाते तो भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाता. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि हम सरकार में होते तो अपने लोगों के काम कराने के लिए सरकार के कपड़े फाड़ देते.