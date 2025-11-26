ETV Bharat / state

मुजफ्फरनगर में आसपा की रैली; नगीना सांसद चंद्रशेखर बोले- SIR के जरिये वोट चोरी नहीं होने दी जाएगी

राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में बुधवार को आजाद समाज पार्टी (आसपा) की ओर से रैली का आयोजन.

मुजफ्फरनगर में रैली में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद
मुजफ्फरनगर में रैली में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 7:58 PM IST

Updated : November 26, 2025 at 8:57 PM IST

मुजफ्फरनगर : जिले में राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में बुधवार को आजाद समाज पार्टी (आसपा) की ओर से रैली का आयोजन किया गया. इस दौरान नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि 'प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के जरिए किसी भी हाल में वोट की चोरी नहीं होने दी जाएगी और उन्होंने कहा कि यह यूपी है बिहार नहीं.'

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारें केवल भरोसे पर खेल रही हैं और युवाओं के लिए ठोस कदम नहीं उठा रही हैं. उन्होंने घोषणा की कि 1 जनवरी से रोजगार और ईवीएम बंद कराने के लिए दो बड़े आंदोलन राज्य भर में शुरू किए जाएंगे. किसानों की समस्याओं पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि डीएपी की कमी से किसान परेशान हैं. मौका मिलने पर गन्ना मूल्य को 500 रुपये प्रति क्विंटल किया जाएगा. उन्होंने दावा किया कि सत्ता में आने पर ठेकेदारी व्यवस्था खत्म कर युवाओं को स्थायी सरकारी नौकरी देने की योजना भी उनके एजेंडे में शामिल है. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बहुजन समाज की आवाज को दबाना चाहती है. वहीं सांसद चंद्रशेखर आजाद को चैलेंज करने वाली डॉक्टर रोहिणी घावरी रैली में नहीं पहुंचीं.

नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर पोस्ट किया. उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर की धरती आज गवाह बनी. जब लाखों संविधानवादियों ने एक स्वर में “संविधान की शपथ ली.” आज संविधान दिवस के पर आयोजित “संविधान बचाओ, भाईचारा बनाओ महारैली” को ऐतिहासिक बनाने वाले हर साथी, हर पदाधिकारी, हर छात्र, हर माता-बहन, हर वरिष्ठ नागरिक और हर कार्यकर्ता को हृदय से आभार. आपकी उपस्थिति सिर्फ भीड़ नहीं थी, यह चेतना थी, यह संकल्प था, यह एक नए आंदोलन का जन्म था. आज आपने साबित कर दिया कि “जब जनता संविधान के लिए निकलती है, तो इतिहास बदलता है.” आपकी ऊर्जा, अनुशासन और एकता ने इस रैली को सिर्फ सफल ही नहीं बनाया बल्कि यह संदेश पूरे देश तक पहुंचा दिया. “हम अधिकारों की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे संविधान की रोशनी में, भाईचारे की भावना से.” आपकी इस ऐतिहासिक एकजुटता को शत-शत नमन. यह आंदोलन अभी शुरू हुआ है और अब इसे कोई रोक नहीं सकता.

MUZAFFARNAGAR NEWS
NAGINA MP CHANDRASHEKHAR AZAD
NAGINA MP IN MUZAFFARNAGAR
CHANDRASHEKHAR AZAD STATEMENT
