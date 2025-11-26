ETV Bharat / state

मुजफ्फरनगर में आसपा की रैली; नगीना सांसद चंद्रशेखर बोले- SIR के जरिये वोट चोरी नहीं होने दी जाएगी

मुजफ्फरनगर में रैली में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ( Photo credit: ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर : जिले में राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में बुधवार को आजाद समाज पार्टी (आसपा) की ओर से रैली का आयोजन किया गया. इस दौरान नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि 'प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के जरिए किसी भी हाल में वोट की चोरी नहीं होने दी जाएगी और उन्होंने कहा कि यह यूपी है बिहार नहीं.' उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारें केवल भरोसे पर खेल रही हैं और युवाओं के लिए ठोस कदम नहीं उठा रही हैं. उन्होंने घोषणा की कि 1 जनवरी से रोजगार और ईवीएम बंद कराने के लिए दो बड़े आंदोलन राज्य भर में शुरू किए जाएंगे. किसानों की समस्याओं पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि डीएपी की कमी से किसान परेशान हैं. मौका मिलने पर गन्ना मूल्य को 500 रुपये प्रति क्विंटल किया जाएगा. उन्होंने दावा किया कि सत्ता में आने पर ठेकेदारी व्यवस्था खत्म कर युवाओं को स्थायी सरकारी नौकरी देने की योजना भी उनके एजेंडे में शामिल है. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बहुजन समाज की आवाज को दबाना चाहती है. वहीं सांसद चंद्रशेखर आजाद को चैलेंज करने वाली डॉक्टर रोहिणी घावरी रैली में नहीं पहुंचीं.