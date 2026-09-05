मस्जिद पर आर-पार; सहारनपुर में भड़के चंद्रशेखर आजाद; बोले- "रात में अफसरों ने आश्वासन दिया, सुबह कार्रवाई करना चिंताजनक"
आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 11:03 PM IST
सहारनपुर : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद को बुलडोजर से गिराए जाने के बाद मामला सियासी रंग ले चुका है. आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया दी है.
उन्होंने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने रात में बातचीत के दौरान कार्रवाई नहीं किए जाने का आश्वासन दिया था, लेकिन शनिवार सुबह बुलडोजर कार्रवाई करना चिंताजनक है.
चंद्रशेखर आजाद ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा कि मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के संबंध में उन्होंने जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से रात में लंबी बातचीत की थी. बातचीत के दौरान उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि तत्काल कोई कार्रवाई नहीं होगी. उनका आरोप है कि प्रशासन ने इस आश्वासन के बावजूद सुबह अचानक कार्रवाई शुरू कर दी.
उन्होंने कहा कि प्रशासन की इस कार्यप्रणाली से न केवल सवाल खड़े होते हैं, बल्कि लोगों का सरकारी व्यवस्था पर भरोसा भी प्रभावित होता है. उन्होंने दावा किया कि आदेश में अतिक्रमण अथवा कब्जा हटाने की बात कही गई थी, जबकि मौके पर प्रशासन ने पूरी इमारत को ही ध्वस्त कर दिया.
उन्होंने कहा कि आदेश में कब्जा हटाने की बात कही गई है ना कि डिमोलिश करने की. उन्होंने आरोप लगाया कि कार्रवाई और आर्डर में बहुत बड़ा विरोधाभास है. उन्होंने कहा कि कब्जा हटाना एक बात है, जो कब्जा हटाएगा जो यहां काबिज है उसको हटा सकता है, लेकिन पूरे ढांचे को गिरा देना यह एक तरह का ऐसा लगता है कि नया प्रचलन है कानून का.
उन्होंने कहा कि हमारे यहां कानून में बहुत सारी सुविधाएं पीड़ितों को दी गई हैं. उन्होंने आरोप लगाय कि अपील का जो कानून है, उसकी जो अवधि थी, वह अभी पूरी नहीं हुई है, उससे पहले ही सुबह सवेरे बुलडोजर की कार्रवाई करना चिंताजनक है. उन्होंने सवाल किया कि जो ऊपरी अदालत हैं उनके अस्तित्व का क्या औचित्य बचा?
उन्होंने आरोप लगाया कि यह जो नए कानून का प्रचलन है, प्रक्रिया है, ऐसा लगता है कि किसी के दबाव में किसी को खुश करने के लिए की गई है. उन्होंने कहा कि मैं यही सहारनपुर में पैदा हुआ हूं. उन्होंने कहा कि यहां पर Places of Worship Act, 1991 है.
उन्होंने दावा किया कि मस्जिद 1911 से पहले बनी हुई है. एक धार्मिक स्थल के रूप में वह स्थापित है. उन्होंने कहा कि पहले वहां पासपोर्ट ऑफिस था जो किराया मस्जिद को देता था. वहां पर जो प्रॉपर्टी है, वह मस्जिद के अंडर में थी. उन्होंने कहा कि देश आजाद हुआ 1947 में, संविधान लागू लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को. जो मस्जिद 1950 से पहले बनी वह अवैध कैसे हो सकती है सवाल यह है?
उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी इस मामले में चुप नहीं बैठेगी. उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करती है और इस मामले में भी कानूनी रास्ते का सहारा लिया जाएगा. पार्टी जरूरत पड़ने पर न्यायालय समेत सभी संवैधानिक मंचों पर इस मुद्दे को लेकर जाएगी.
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