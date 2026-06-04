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नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद बिजनौर में हाउस अरेस्ट; बोले- "लोगों को न्याय दिलाने के लिये जाता हूं, पुलिस मुझे रोक लेती है"

आजाद समाज पार्टी ने गुरुवार को 'सत्ता परिवर्तन यात्रा' निकालने का ऐलान किया था.

नगीना सांसद चन्द्रशेखर आजाद और पुलिस के अधिकारी
नगीना सांसद चन्द्रशेखर आजाद और पुलिस के अधिकारी (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 4:32 PM IST

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Updated : June 4, 2026 at 4:37 PM IST

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बिजनौर : नगीना सांसद चन्द्रशेखर आजाद को पुलिस ने उनके घर में ही रोक लिया है. आजाद समाज पार्टी ने गुरुवार को 'सत्ता परिवर्तन यात्रा' निकालने का ऐलान किया था. यात्रा की अनुमति न मिलने के बाद पुलिस ने एहतियातन उनके घर के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दिया.




नगीना सांसद चन्द्रशेखर आजाद का आरोप है कि रात में एक बजे तक परमिशन मांगते रहे, लेकिन पता नहीं क्यों किसके दबाव में परमिशन नहीं दी गई? उन्होंने कहा कि मैं तो स्पष्टवादी व्यक्ति हूं अगर सरकार मुझे मेरे लोगों के बीच में जाने नहीं देगी, मुझे मेरी बात नहीं रखना देगी तो इसे लोकतंत्र की हत्या को हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे?

नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का बयान (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि जब मुझे मेरे लोगों के बीच में जाने को नहीं मिलेगा तो मैं सुरक्षा का क्या करूंगा. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता जब किसी का विरोध करती है, किसी को दबाने का काम करती है तो उसका एकमात्र कारण होता है की जो सत्ता के लक्ष्य हैं उस आदमी की वजह से या उस आंदोलन की वजह से कमजोर हो सकते हैं.

उन्होंने कहा कि मैं आज बिजनौर की बात करूंगा, अगर यहां कमजोर वर्गों के लोगों ने समझदारी दिखाई, जैसे दिखाई थी 2024 में तो, परिणाम यह होंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट जिले में नहीं जीत पाएंगी. उन्होंने दावा किया कि आठों के आठों विधायक आजाद समाज पार्टी के होंगे, जनता के बीच के होंगे.

उन्होंने कहा कि मैं अकेले संसद के रूप में क्षेत्र की आवाज के लिए लगातार पार्लियामेंट में संघर्ष करता रहा कि यहां उद्योग धंधे लग जाएं. उन्होंने कहा कि यहां पर थर्मल और पावर प्लांट आ जाए जिससे यहां के लाखों नौजवानों को रोजगार मिल जाए.

उन्होंने कहा कि यहां इंडस्ट्रियल एरिया लग जाए इसके लिए मैंने लगातार पत्राचार किया. उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पर बैठे लोग नहीं चाहते कि मेरे क्षेत्र के लोगों की पीड़ा दूर हो. उन्होंने कहा जो निधि मेरे पास है उससे मैं बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, तालाब का सौंदर्यकरण करता हूं लेकिन, इसके अलावा भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं. उन्होंने कहा कि मैं लोगों को न्याय दिलाने के लिये जाता हूं, पुलिस मुझे रोक लेती है.

थाना कोतवाली शहर के थानाध्यक्ष अमर सिंह ने फोन पर जानकारी दी कि चंद्रशेखर आजाद पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सत्ता परिवर्तन रैली के लिए जो परमिशन लेटर दिया गया था उसमें काफी खामियां और प्रोग्राम की स्पष्ट डिटेल नहीं थी. जिस कारण उनकी परमिशन नहीं हो पाई और रैली की परमिशन उन्हें नहीं दी गई. इस कारण से कई जगहों पर पुलिस बैरिकेटिंग लगाकर आने वाली भीड़ को रोकने व्यवस्था बनाई गई है.

यह भी पढ़ें : सहारनपुर में घायलों से अस्पताल मिलने पहुंचे सांसद चंद्रशेखर; बोले- "दोषियों पर कार्रवाई हो, नहीं तो आजाद समाज पार्टी मजबूत स्टैंड लेगी"

Last Updated : June 4, 2026 at 4:37 PM IST

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