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भदौरा पैक्स चुनाव में पूर्व अध्यक्ष नागेश्वर शर्मा की वापसी, लक्ष्मण पांडे को 115 वोटों से हराया

पटना(मसौढ़ी): बिहार की राजधानी पटना से सटे नगर परिषद मसौढ़ी के भदौरा पैक्स का चुनाव बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ. मतगणना शाम 6 बजे शुरू हुई जो देर रात तक चली. मतगणना के बाद जारी रिजल्ट में चार उम्मीदवारों में से नागेश्वर शर्मा को बढ़त मिली है और अध्यक्ष पद पर उन्होंने 115 वोट से जीत दर्ज की.

सुबह तक वोटो की गिनती जारी: बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह तक वोटो की गिनती जारी रही. जिसके बाद जारी रिजल्ट में चार उम्मीदवारों में से नागेश्वर शर्मा को बढ़त मिली और उन्होंने 115 वोट से जीत दर्ज की. इस बार चार उम्मीदवारों के बीच मुकाबले में पुराने उम्मीदवार नागेश्वर शर्मा ने बाजी मारी ली.

मतगणना के बाद समाहरणालय के बाहर लगी भीड़ (ETV Bharat)

115 वोट से दर्ज की जीत: नागेश्वर शर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी लक्ष्मण पांडे को 115 वोट से हराकर जीत दर्ज की. उन्हें 481 वोट मिले जबकि लक्ष्मण पांडे को 366 वोट प्राप्त हुए. वहीं रामदयालु सिंह तीसरे स्थान पर रहे जिन्हें 193 वोट मिले जबकि उनके बेटे पवन कुमार को मात्र 15 वोट से संतोष करना पड़ा.

पिछली बार 85 वोटों से हार: गौरतलब है कि नागेश्वर शर्मा पिछले 10-15 साल से भदौरा पैक्स के अध्यक्ष रहे हैं. पिछले चुनाव में वह लक्ष्मण पांडे से 85 वोट से हार गए थे. हालांकि लक्ष्मण पांडे के कार्यकारिणी सदस्य जीत नहीं पाए थे, जिसके कारण समिति भंग हो गई थी और दोबारा चुनाव कराना पड़ा.