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मध्य प्रदेश के नागलोक का दुर्गम सफर, लाठी लेकर निकले कलेक्टर और एसपी

अगस्त में प्रारंभ में शुरू होगी नागद्वारी की यात्रा, कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने पैदल ट्रैकिंग कर देखी नागद्वारी मंदिर मार्ग तक की व्यवस्थाएं.

Nagdwari Temple route Arrangements
कलेक्टर ने देखीं नागद्वारी मंदिर मार्ग तक की व्यवस्थाएं (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 10:30 PM IST

4 Min Read
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पचमढ़ी: मध्य प्रदेश के अमरनाथ कहे जाने वाले सुप्रसिद्ध नागद्वारी गुफा की यात्रा में इस बार 8 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है. इसको देखते हुए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है. अगस्त में प्रारंभ होने वाली यात्रा में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात सहित देशभर के श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे. इस यात्रा के दौरान सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के घने जंगल में श्रद्धालु 22 किलोमीटर की खतरनाक यात्रा करते हैं.

नाग पंचमी के 10 दिन पूर्व शुरू होने वाली कठिन यात्रा को लेकर प्रशासन द्वारा 2 महीना पूर्व से व्यवस्थाएं बनाना शुरू कर दी जाती है. इसी को लेकर कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने 22 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा की. उन्होंने कई घंटे का सफर पूरा करने के बाद नागद्वारी मंदिर गुफा में पहुंचकर भगवान पदम शेष के दर्शन किए और अधिकारियों को श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं और सुरक्षा बनाने के निर्देश दिए.

Nagdwari Temple route Arrangements
कलेक्टर ने देखीं नागद्वारी मंदिर मार्ग तक की व्यवस्थाएं (ETV Bharat)

लाठी लेकर निकले कलेक्टर- एसपी

साल में एक बार होने वाली यात्रा की व्यवस्थाएं देखने के लिए कलेक्टर सोमेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक साई कृष्ण एस. थोटा लाठी लेकर निकले. क्योंकि नागद्वारी की यात्रा अमरनाथ यात्रा जैसी कठिन मानी जाती है. धूपगढ़ के नागफनी से प्रारंभ होने वाली यात्रा का सीधा ट्रैक 22 किलोमीटर और पूरा घेरा 30 किमी का पड़ता है. ऊंचे-ऊंचे पहाड़ और गहरी का खाई के बाद घने जंगल के बीच से होकर नागद्वारी गुफा तक यात्रा होती है.

Nagdwari Temple route Arrangements
कलेक्टर ने देखीं नागद्वारी मंदिर मार्ग तक की व्यवस्थाएं (ETV Bharat)

ऊंचे नीचे स्थान पर चलने के लिए व्यक्ति को काफी प्रयास करने पड़ते हैं. यहां चलने के लिए हर कदम पर लाठी एकमात्र सहारा होती है. इसलिए कलेक्टर, एसपी भी एक मजबूत लाठी लेकर यात्रा पर निकले और व्यवस्थाएं देखी.

मार्ग में पढ़ते हैं कई महत्वपूर्ण स्थल

इस कठिन मंदिर मार्ग में जलगली, नागफनी, कालाझाड़, चिंतामन, चित्रशाला, स्वर्गद्वार, पश्चिमद्वार, नागद्वारी मंदिर, काजरी सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थल पड़ते हैं. यात्रा मार्ग में श्रद्धालु इन महत्वपूर्ण स्थलों पर रुककर धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं.

इन व्यवस्थाओं का लिया जायजा

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने पेयजल, स्वास्थ्य, सुरक्षा, विद्युत, स्वच्छता, मार्ग सुधार, संचार व्यवस्था एवं आपदा प्रबंधन सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. कलेक्टर ने श्रद्धालुओं के आवागमन को सुगम एवं सुरक्षित बनाने के लिए ट्रैकिंग मार्गों का समय पर सुधार करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करेंगे.

पर्यटन को मिलता है बढ़ावा

कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने कहा कि नागद्वारी मेला प्रदेश के प्रमुख धार्मिक आयोजनों में से एक है, जिसमें मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं पर्यटक पहुंचते हैं. इससे पर्यटन और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलता है. इसलिए सभी विभागों की जिम्मेदारी है कि वे बेहतर समन्वय के साथ कार्य करते हुए श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराएं.

कई विभागों के अधिकारियों ने की ट्रैकिंग

प्रसिद्ध नागद्वारी मेले की तैयारियों को लेकर कलेक्टर सोमेश मिश्रा के नेतृत्व में संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा नागद्वारी मंदिर तक के ट्रैकिंग की गई. मार्ग एवं मेला क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण किया गया. निरीक्षण का उद्देश्य मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को सुरक्षित, सुगम एवं बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना था. निरीक्षण के दौरान उप संचालक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ऋषभा नेताम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं अध्यक्ष महादेव मेला समिति हिमांशु जैन, एसडीएम पिपरिया एवं सचिव महादेव मेला समिति आकिब खान, सहायक संचालक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व संजीव शर्मा, एसडीओपी पिपरिया मोहित यादव, तहसीलदार पिपरिया वैभव बैरागी, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य, विद्युत, वन, होमगार्ड, खाद्य सुरक्षा एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी ट्रैकिंग में शामिल रहे.

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