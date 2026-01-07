ETV Bharat / state

नागौरी अश्वगंधा को मिला GI TAG, राज्य का 22वां उत्पाद...किसानों को क्या होगा फायदा, जानिए

नागौर: केंद्र सरकार ने नागौर की विशिष्ट पहचान और उत्कृष्ट औषधीय गुणों से भरपूर ‘नागौरी अश्वगंधा’ को आधिकारिक रूप से भौगोलिक संकेतक (GI Tag) प्रदान किया है. इसने नागौर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए कृषि ब्रांड के रूप में स्थापित किया है. यह मारवाड़ क्षेत्र और खासकर नागौर जिले के किसानों के लिए ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण है. सोजत की मेहंदी के बाद कृषि श्रेणी में यह राजस्थान की दूसरी बड़ी उपलब्धि है.

नागौर कृषि महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. विकास पावड़िया ने इसे नागौरी अश्वगंधा की शुद्धता और गुणवत्ता पर केंद्र सरकार की अंतिम मुहर बताया. उन्होंने कहा कि यह टैग न केवल उत्पाद को कानूनी सुरक्षा देगा, बल्कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को भी प्रोत्साहित करेगा. युवाओं का रुझान औषधीय खेती की ओर बढ़ेगा.

जीआई टैग के फायदे गिनाते डॉ. विकास पावड़िया (ETV Bharat Nagaur)

पढ़ें:सांभर की सुगंधित फीणी को मिल जाए GI Tag तो हो जाए सोने पर सुहागा, जानें फीणी की कहानी

बेरी का गहरा चमकीला लाल रंग: कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, नागौर की शुष्क जलवायु और रेतीली मिट्टी अश्वगंधा की खेती के लिए अत्यंत अनुकूल है. यही कारण है कि अन्य क्षेत्रों में उत्पादित अश्वगंधा की तुलना में नागौर की अश्वगंधा की जड़ें अधिक पुष्ट, लंबी और औषधीय तत्वों, विशेषकर एल्कलॉइड्स से भरपूर होती हैं. इसके फल यानी बेरी का गहरा चमकीला लाल रंग इसकी उच्च गुणवत्ता का स्पष्ट प्रमाण है. इन्हीं विशिष्ट खूबियों के आधार पर केंद्र सरकार ने ‘नागौरी अश्वगंधा’ को जीआई टैग देकर इसकी भौगोलिक और औषधीय पहचान संरक्षित की है.

खुला खुशहाली का रास्ता: जीआई टैग मिलने से नागौर जिले के हजारों किसानों के लिए आर्थिक खुशहाली के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है. अब वैश्विक बाजार में ‘नागौरी अश्वगंधा’ नाम का अन्य व्यक्ति या संस्था दुरुपयोग नहीं कर सकेगी. इससे मिलावट पर प्रभावी रोक लगेगी. किसानों को उनकी फसल का वास्तविक मूल्य मिलेगा. बिचौलियों की भूमिका सीमित होगी. अंतरराष्ट्रीय दवा एवं आयुर्वेदिक कंपनियां सीधे किसानों से संपर्क कर सकेंगी. विशेषज्ञों का मानना है कि इससे अश्वगंधा के दामों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और निर्यात बढ़ेगा. साथ ही क्षेत्र में प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना से रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे.