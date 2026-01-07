ETV Bharat / state

नागौरी अश्वगंधा को मिला GI TAG, राज्य का 22वां उत्पाद...किसानों को क्या होगा फायदा, जानिए

यह उपलब्धि नागौर की मिट्टी और जलवायु की खासियत दर्शाती है. किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे और वैश्विक बाजार के नए अवसर खुलेंगे.

Ashwagandha from Nagaur receives GI tag
नागौर की अश्वगंधा को जीआई टैग (ETV Bharat Nagaur)
Published : January 7, 2026 at 3:53 PM IST

नागौर: केंद्र सरकार ने नागौर की विशिष्ट पहचान और उत्कृष्ट औषधीय गुणों से भरपूर ‘नागौरी अश्वगंधा’ को आधिकारिक रूप से भौगोलिक संकेतक (GI Tag) प्रदान किया है. इसने नागौर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए कृषि ब्रांड के रूप में स्थापित किया है. यह मारवाड़ क्षेत्र और खासकर नागौर जिले के किसानों के लिए ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण है. सोजत की मेहंदी के बाद कृषि श्रेणी में यह राजस्थान की दूसरी बड़ी उपलब्धि है.

नागौर कृषि महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. विकास पावड़िया ने इसे नागौरी अश्वगंधा की शुद्धता और गुणवत्ता पर केंद्र सरकार की अंतिम मुहर बताया. उन्होंने कहा कि यह टैग न केवल उत्पाद को कानूनी सुरक्षा देगा, बल्कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को भी प्रोत्साहित करेगा. युवाओं का रुझान औषधीय खेती की ओर बढ़ेगा.

जीआई टैग के फायदे गिनाते डॉ. विकास पावड़िया (ETV Bharat Nagaur)

बेरी का गहरा चमकीला लाल रंग: कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, नागौर की शुष्क जलवायु और रेतीली मिट्टी अश्वगंधा की खेती के लिए अत्यंत अनुकूल है. यही कारण है कि अन्य क्षेत्रों में उत्पादित अश्वगंधा की तुलना में नागौर की अश्वगंधा की जड़ें अधिक पुष्ट, लंबी और औषधीय तत्वों, विशेषकर एल्कलॉइड्स से भरपूर होती हैं. इसके फल यानी बेरी का गहरा चमकीला लाल रंग इसकी उच्च गुणवत्ता का स्पष्ट प्रमाण है. इन्हीं विशिष्ट खूबियों के आधार पर केंद्र सरकार ने ‘नागौरी अश्वगंधा’ को जीआई टैग देकर इसकी भौगोलिक और औषधीय पहचान संरक्षित की है.

खुला खुशहाली का रास्ता: जीआई टैग मिलने से नागौर जिले के हजारों किसानों के लिए आर्थिक खुशहाली के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है. अब वैश्विक बाजार में ‘नागौरी अश्वगंधा’ नाम का अन्य व्यक्ति या संस्था दुरुपयोग नहीं कर सकेगी. इससे मिलावट पर प्रभावी रोक लगेगी. किसानों को उनकी फसल का वास्तविक मूल्य मिलेगा. बिचौलियों की भूमिका सीमित होगी. अंतरराष्ट्रीय दवा एवं आयुर्वेदिक कंपनियां सीधे किसानों से संपर्क कर सकेंगी. विशेषज्ञों का मानना है कि इससे अश्वगंधा के दामों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और निर्यात बढ़ेगा. साथ ही क्षेत्र में प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना से रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे.

इनकी भूमिका अहम: इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के पीछे नागौरी वेलफेयर सोसाइटी की निदेशक पार्वती चौधरी के निरंतर और समर्पित प्रयासों की अहम भूमिका है. उन्होंने लंबे समय तक जमीनी स्तर पर काम करते हुए जीआई टैग की प्रक्रिया आगे बढ़ाई. ICAR आनंद (गुजरात) के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. परमेश्वरलाल सारण तथा राज्य कृषि विभाग ने तकनीकी सहयोग और आवश्यक डेटा उपलब्ध कराकर मिशन को सफल बनाने में योगदान दिया.

हमारा 22वां उत्पाद: नागौरी अश्वगंधा के जीआई सूची में शामिल होने के साथ ही राजस्थान के जीआई प्रमाणित उत्पादों की संख्या बढ़कर 22 हो गई. इसमें बीकानेरी भुजिया, मकराना मार्बल और कोटा डोरिया जैसे प्रसिद्ध नाम पहले से शामिल हैं.

नागौर के किसानों को ये होगा फायदा

  • बेहतर दाम और सुरक्षित बाजार: जीआई टैग मिलने के बाद ‘नागौरी अश्वगंधा’ का नाम सुरक्षित रहेगा. इससे निवेशक या व्यापारी इसका नाम गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. इससे किसानों को फसल का सही मूल्य मिलने में मदद मिलेगी.
  • मिलावट पर रोक: अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अब केवल प्रमाणित ‘नागौरी अश्वगंधा’ ही बेची जा सकेगी. इससे मिलावट कम होगी. गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिलेगी.
  • वैश्विक बाजार से सीधा जुड़ाव: विदेशी औषधि और हर्बल कंपनियां अब सीधे नागौर के किसानों से खरीद कर सकती हैं. इससे किसानों को बेहतर सौदे मिलने की संभावना बढ़ेगी.
  • आमदनी बढ़ेगी: औषधीय गुणों वाली इस फसल की बाजार मांग लगातार बढ़ रही है. एक एकड़ जमीन से कई क्विंटल जड़ें मिल सकती हैं. अच्छी कीमत मिलने पर किसानों की आय बढ़ेगी.
  • अभी देशभर में 5000 और नागौर में 500 हेक्टेयर में बुवाई: देशभर में अश्वगंधा की खेती लगभग 5,000 हेक्टेयर भूमि में होती है. करीब 1,600 टन उत्पादन होता है. इसमें नागौर का बड़ा योगदान है.

संपादक की पसंद

