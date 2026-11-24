Nagaur Airgun Incident : एयरगन साफ करते समय दबा ट्रिगर, नवनिर्वाचित सरपंच शैलू राजपुरोहित की मौत
Tunkaliya Sarpanch Death: पड़ोस में चल रहे शादी समारोह की खुशियां भी हादसे के बाद मातम में बदलीं...
Published : November 24, 2026 at 7:47 PM IST|
Updated : November 24, 2026 at 7:57 PM IST
नागौर: जिले के टुंकलिया गांव में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को हिला दिया. यहां नवनिर्वाचित सरपंच शैलू राजपुरोहित की एयरगन की सफाई के दौरान हुई दुर्घटना में मौत हो गई. शैलू घर पर एयरगन की सफाई कर रही थीं. इसी दौरान अचानक ट्रिगर दब गया और उससे निकला छर्रा सीधे उनके सीने में जा लगा.
गोली लगते ही वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ीं. परिजन उन्हें आनन-फानन में उपचार के लिए जोधपुर लेकर रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया. मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. दूसरी ओर पड़ोस में चल रहे शादी समारोह की खुशियां भी इस हादसे के बाद मातम में बदल गईं.
एयरगन साफ करते समय चला ट्रिगर: मेड़ता पुलिस उपाधीक्षक रामकरण मलिंडा ने बताया कि एयरगन की सफाई के दौरान फायर होने की बात सामने आई है. पुलिस ने पोस्टमॉर्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है. मामले की जांच जारी है. हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में मेड़ता रोड-गोटन पंचायत समिति की ग्राम पंचायत टुंकलिया से सरपंच निर्वाचित हुई थीं.
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155 वोटों से जीती थीं सरपंच शैलू: हादसे की एक और मार्मिक तस्वीर यह रही कि जिस समय यह घटना हुई, उस दौरान पड़ोस में शादी समारोह चल रहा था. घरों में मंगल गीत गूंज रहे थे और खुशियों का माहौल था, लेकिन सरपंच की मौत की खबर फैलते ही पूरे गांव में शोक छा गया.शैलू राजपुरोहित ने पंचायत चुनाव में सुमन को 155 वोटों से हराकर जीत हासिल की थी. उन्हें 1228 वोट मिले थे, जबकि सुमन को 1073 वोट प्राप्त हुए थे.
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