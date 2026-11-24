ETV Bharat / state

Nagaur Airgun Incident : एयरगन साफ करते समय दबा ट्रिगर, नवनिर्वाचित सरपंच शैलू राजपुरोहित की मौत

नवनिर्वाचित महिला सरपंच शैलू राजपुरोहित ( ETV Bharat Nagaur )

नागौर: जिले के टुंकलिया गांव में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को हिला दिया. यहां नवनिर्वाचित सरपंच शैलू राजपुरोहित की एयरगन की सफाई के दौरान हुई दुर्घटना में मौत हो गई. शैलू घर पर एयरगन की सफाई कर रही थीं. इसी दौरान अचानक ट्रिगर दब गया और उससे निकला छर्रा सीधे उनके सीने में जा लगा.